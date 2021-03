Лікарі показали побічну реакцію на вакцину проти Covid-19 від Moderna (фото)

Пацієнти лікували висип антигістамінними препаратами, прикладали лід і навіть пили антибіотики.

Новий тип побічної реакцію у вигляді висипу на шкірі у процесі клінічних випробувань вакцини mRNA-1273 виробництва компанії Moderna виявили медики, описавши 12 випадків в журналі The New England Journal of Medicine.

За інформацією, опублікованою на сайті, йдеться про те, що реакції проявлялися після першої дози в діапазоні з 4 по 11 день, але частіше за все — на восьмий день після вакцинації. Вона спостерігалася у 244 з 30 420 учасників (0,8%) серед людей, які отримали першу дозу і у 68 осіб, які вакцинувалися вдруге. Реакції включали в себе почервоніння, ущільнення і болючість. Протягом наступних 4-5 днів вони проходили.

Після появи висипу люди лікувалися антигістамінними препаратами і прикладали лід. У деяких випадках лікарям довелося застосувати стероїди в таблетках, щоб позбавити від висипу. Один пацієнт лікувався антибіотиками, тому що прийняв висип за бактеріальну інфекцію.

У одного з щеплених вчені взяли зразок шкіри на біопсію, і у результаті аналізу підтвердилася гіперчутливість на препарат, проте ніякої небезпеки ні для здоровʼя, ні для життя чоловіка немає.

У підсумку дослідники, вивчивши всі ці випадки, порадили лікарям не поспішати призначати щепленим людям ліки, поки вони не переконаються, що має місце серйозна реакція. Як правило, описані вище симптоми визнані безпечними.

В Україні головний санлікар країни Віктор Ляшко розповів про протипоказання до проведення вакцинації від коронавірусу, про які йдеться в інструкції із застосування препарату CoviShield. Серед інших названа підвищена чутливість до компонентів препарату.

Міністерство охорони здоровʼя вже затвердило рекомендації з вакцинації від коронавірусу. На вакцинацію записалися понад 127 тисяч українців.