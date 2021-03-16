ВОЗ не нашла связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов

В организации "не хотят, чтобы люди паниковали" и утверждают, что в мире не зафиксировали ни одной смерти в результате вакцинации от коронавируса.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здоровья Сумия Сваминатан сообщила, что не было зарегистрировано никаких зарегистрированных смертей и случаев тромбоза, связанных с вакцинами COVID-19 от AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters.

"Мы не хотим, чтобы люди паниковали", — сказала Сваминатан.

В ведомстве говорят, что несмотря на то, что в мире начали отказываться от вакцины AstraZeneca для изучения побочных эффектов, пока не зафиксировано ни одного случая смерти в результате иммунизации от коронавируса.

В свою очередь, британский производитель вакцины AstraZeneca также заявляет, что после анализа данных безопасности, они не выявили повышения риска образования тромбов. Производитель заявляет, что риск образования тромб в крови среди вакцинированных даже ниже, чем средний уровень у населения в целом.

Кроме того, заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко сообщал, что Украине пока что не следует отказываться от вакцины Covishield, которая была произведена по лицензии AstraZeneca. По его словам, в стране на сегодняшний день не было сделано достаточного количество прививок, "чтобы делать какие-то выводы" относительно качества вакцины.

Напомним, Дания, Норвегия, Эстония, Италия, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния и Таиланд. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы вызывает побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови.

Помимо этого, на прошлой неделе власти Южной Кореи начали расследовать смерть двух человек, которые скончались в течение нескольких дней после иммунизации вакциной от AstraZeneca.

Ранее Германия, Италия и Франция временно отказались от AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах.

До этого аналогичные решения принимались в Нидерландах, Ирландии, Дании, Норвегии, Исландии.

В частности, Нидерланды решили прекратить использовать AstraZeneca на две недели. Решение было связано с получением сообщений о серьезных, редких признаках образования тромбозов и снижения количества тромбоцитов у взрослых в возрасте до 50 лет. В Нидерландах, однако, в настоящее время не известно о подобных случаях.

Аналогичным образом поступила Ирландия – в стране решили отказаться от применения препарата в целях предосторожности. Консультативный орган страны по вакцинам рекомендовал "временно отложить" введение этой вакцины, хотя никаких доказательств того, что именно она вызывала образование тромбов, нет.

Ранее Фокус разбирался в том, что не так с препаратом AstraZeneca и почему от него отказываются страны.