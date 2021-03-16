ВООЗ не знайшла зв'язку між вакциною AstraZeneca та утворенням тромбів

В організації "не хочуть, щоб люди панікували" і стверджують, що у світі не зафіксували жодної смерті в результаті вакцинації від коронавірусу.

Головний науковий співробітник Всесвітньої організації здоров'я Сумія Свамінатан повідомила, що не було ніяких зареєстрованих смертей і випадків тромбозу, пов'язаних з вакцинами COVID-19 від AstraZeneca. Про це повідомляє Reuters.

"Ми не хочемо, щоб люди панікували", — сказала Свамінатан.

У відомстві кажуть, що незважаючи на те, що у світі почали відмовлятися від вакцини AstraZeneca для вивчення побічних ефектів, поки не зафіксовано жодного випадку смерті в результаті імунізації від коронавірусу.

У свою чергу британський виробник вакцини AstraZeneca також заявляє, що після аналізу даних безпеки, вони не виявили підвищення ризику утворення тромбів. Виробник заявляє, що ризик утворення тромбів у крові серед вакцинованих навіть нижче, ніж середній рівень у населення в цілому.

Крім того, заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко повідомляв, що Україні поки що не варто відмовлятися від вакцини Covishield, яка була проведена за ліцензією AstraZeneca. За його словами, у країні на сьогодні не було зроблено достатньої кількості щеплень, "щоб робити якісь висновки" щодо якості вакцини.

Нагадаємо, що Данія, Норвегія, Естонія, Італія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва і Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія і Таїланд. Причина — повідомлення про те, що вакцинація нібито викликає побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові.

Крім цього, минулого тижня влада Південної Кореї почала розслідувати смерть двох людей, які померли протягом кількох днів після імунізації вакциною від AstraZeneca.

Раніше Німеччина, Італія і Франція тимчасово відмовилися від AstraZeneca через повідомлення про побічні ефекти.

До цього аналогічні рішення приймалися в Нідерландах, Ірландії, Данії, Норвегії, Ісландії.

Зокрема, Нідерланди вирішили припинити використовувати AstraZeneca на два тижні. Рішення було пов'язане з отриманням повідомлень про серйозні, рідкісні ознаки утворення тромбозів і зниження кількості тромбоцитів у дорослих у віці до 50 років. У Нідерландах, однак, наразі не відомо про подібні випадки.

Аналогічним чином вчинила Ірландія — у країні вирішили відмовитися від застосування препарату в цілях обережності. Дорадчий орган країни з вакцин рекомендував "тимчасово відкласти" введення цієї вакцини, хоча ніяких доказів того, що саме вона викликала утворення тромбів, немає.

Раніше Фокус розбирався в тому, що не так з препаратом AstraZeneca і чому від нього відмовляються країни.