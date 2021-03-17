"Новый подход": в США заявили, что будут "прямо действовать" в отношениях с РФ (видео)

Белый дом анонсировал новые санкции против РФ за вмешательство в президентские выборы.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что в скором времени Соединенные Штаты объявят о новых ограничениях в отношении РФ. Заявление было сделано на брифинге в среду, 17 марта.

"Как сказал накануне вечером президент [США Джо Байден], безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее", – анонсировала она.

"Наша администрация будет по-другому подходить к отношениям с Россией, нежели предыдущая администрация. Мы будем прямолинейны, и мы будем прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы, вызывающие у нас обеспокоенность", – заявила она.

Комментировать заявление Байдена, назвавшего своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей", Псаки отказалась.

В частности, ранее Байден сообщил, что Россия должна ответить за вмешательство в выборы президента США в 2020 году.

Помимо этого, США введут новые санкции против России из-за использования Москвой химического оружия. Соответствующий документ Министерства финансов и Госдепартамента Соединенных штатов в среду, 17 марта, появился в Федеральном реестре.

В соответствии с документом, санкции вступят в силу уже в этот четверг, 18 марта.

В частности, будет введен запрет на продажу России оружия в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия. Прекратят и выдачу других лицензий и разрешений на экспорт вооружения в РФ.

Также Вашингтон прекратит финансировать любые иностранные военные программы, где участвует Россия. Исключения сделают лишь для космических программ и экспорта продукции, необходимого для обеспечения безопасности гражданской авиации.

Санкции введут после применения Россией химического оружия против собственных граждан. В частности, в документе говорится, что после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" в 2018 году РФ снова применило его в августе 2020 года против оппозиционера Алексея Навального.

Госдеп США при этом внес изменения в режим экспортного контроля ITAR и включил РФ в список стран, на которые распространяется запрет на экспорт и импорт вооружений.

Кроме России, в перечень входят Афганистан, Гаити, Ирак, Ливан, Ливия, Сомали, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Кипр, Судан, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Южный Судан.

Напомним, что 20 августа Навальный потерял сознание в самолете Томск-Москва. Вскоре оппозиционер впал в кому. Спустя несколько дней политика перевезли в немецкую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В Штатах также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок".

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel сообщалось, что Навального отравили сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ. Позже Навальный опубликовал видео, в котором позвонил одному из своих убийц.