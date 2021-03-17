"Новий підхід": в США заявили, що будуть "прямо діяти" у відносинах з РФ (відео)

Білий дім анонсував нові санкції проти РФ за втручання у президентські вибори.

Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила про те, що незабаром Сполучені Штати оголосять про нові обмеження щодо РФ. Заява була зроблена на брифінгу в середу, 17 березня.

"Як сказав напередодні ввечері президент [США Джо Байден], безумовно, Росія буде притягнута до відповідальності за свої дії. Найближчим часом ми розповімо про це докладніше", — анонсувала вона.

"Наша адміністрація буде по-іншому підходити до відносин з Росією, ніж попередня адміністрація. Ми будемо прямолінійні, і ми будемо прямо діяти у тих сферах, де є питання, що викликають у нас стурбованість", — заявила вона.

Коментувати заяву Байдена, який назвав свого російського колегу Володимира Путіна "вбивцею", Дженніфер Псакі відмовилася.

Зокрема, раніше Байден повідомив, що Росія повинна відповісти за втручання у вибори президента США у 2020 році.

Крім цього, США введуть нові санкції проти Росії через використання Москвою хімічної зброї. Відповідний документ Міністерства фінансів і Державного департаменту Сполучених штатів у середу, 17 березня, з'явився у Федеральному реєстрі.

Відповідно до документа, санкції набудуть чинності вже в цей четвер, 18 березня.

Зокрема, введуть заборону на продаж Росії зброї відповідно до закону про контроль за експортом зброї. Припинять і видачу інших ліцензій та дозволів на експорт озброєння в РФ.

Також Вашингтон припинить фінансувати будь-які іноземні військові програми, де бере участь Росія. Винятки зроблять лише для космічних програм і експорту продукції, необхідної для забезпечення безпеки цивільної авіації.

Санкції введуть після застосування Росією хімічної зброї проти власних громадян. Зокрема, в документі йдеться, що після спроби отруєння Сергія і Юлії Скрипаль нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок" у 2018 році РФ знову застосувала її у серпні 2020 року проти опозиціонера Олексія Навального.

Держдеп США при цьому вніс зміни в режим експортного контролю ITAR і включив РФ до списку країн, на які поширюється заборона на експорт та імпорт озброєнь.

Крім Росії, до переліку входять Афганістан, Гаїті, Ірак, Ліван, Лівія, Сомалі, Демократична Республіка Конго, Зімбабве, Кіпр, Судан, Центрально-Африканська Республіка, Еритрея і Південний Судан.

Нагадаємо, що 20 серпня Навальний знепритомнів у літаку Томськ-Москва. Незабаром опозиціонер впав у кому. Через кілька днів політика перевезли до німецької клініки "Шаріте".

2 вересня лабораторія Бундесверу знайшла в його організмі сліди отрути з групи "Новачок". Німецька лабораторія знайшла сліди отрути "Новачок" на пляшці з питною водою з номера томського готелю, в якому зупинявся Навальний.

Дві незалежні лабораторії Франції та Швеції підтвердили наявність слідів отрути "Новачок" в організмі російського політика. У Штатах також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти отрутою групи "Новачок".

У спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel повідомлялося, що Навального отруїли співробітники спеціального підрозділу Інституту криміналістики ФСБ. Пізніше Навальний опублікував відео, в якому зателефонував одному зі своїх убивць.