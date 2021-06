"Можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ", - Путин ответил на обвинения в кибератаках

Американские журналисты, публикуя полную версию интервью, решили дословно перевести большинство цитат, озвученных президентом РФ.

Президент России Владимир Путин накануне саммита с Джо Байденом дал большое интервью телеканалу NBC, в котором фразеологизмами и цитатами реагировал на обвинения в кибератаках и анализировал ситуацию внутри США.

На курьезные моменты обратили внимание журналисты издания РБК, анализуя полную версию интервью Владимира Путина журналисту NBC Киру Симмонсу.

Как известно, саммит Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве, и накануне переговоров журналист NBC решил поинтересоваться, причастна ли Россия к кибератакам, в том числе против американских компаний.

"Господин Президент, вы ведёте кибервойну против Америки? Так ли это?", — спросил собеседник, комментируя отчет разведки США о вмешательстве РФ в выборы президента и кибератаки против американских компаний, критикующих главу Кремля.

"Но где же доказательства того, что это было сделано на самом деле? Я Вам скажу: и это, и то, и тот сказал, и этот сказал, ‒ а доказательства-то где? На такие бездоказательные обвинения я могу Вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?", — ответил Владимир Путин цитатой из романа "Золотой теленок", которую произнес Остап Бендер.

"Where is proof? With— when there is— when there are charges— without— evidence, I can tell you, you can take your complaint to the International League of Sexual Reform", — говорится в оригинальном тексте интервью Путина.

Рассуждая о внутренней политике США и законах, которые были приняты с целью защиты общества от внешнего вмешательства, Владимир Путин решил произнести известную пословицу, которую телеканал NBC также дословно перевел.

"У нас есть такая пословица: нечего на зеркало пенять, если рожа кривая. Это к Вам лично не имеет никакого отношения, но если нам кто-то что-то ставит в вину, вы посмотрите на себя, вы там себя в зеркале увидите, а не нас. Здесь нет ничего необычного", — заявил Владимир Путин перед саммитом с Джо Байденом в Женеве.

"You have— we have a saying: "Donʼt be mad at the mirror if you are ugly." It has nothing to do with you personally. But if somebody blames us for something, what I say is, "Why donʼt you look at yourselves?" You will see yourselves in the mirror, not us. There is nothing unusual about it", — написали журналисты в оригинальном тексте интервью Путина.

