"Можете скаржитися в Міжнародну лігу сексуальних реформ", — Путін відповів на звинувачення в кібератаках

Американські журналісти, публікуючи повну версію інтерв'ю, вирішили дослівно перекласти більшість цитат, озвучених президентом РФ.

Президент Росії Володимир Путін напередодні саміту з Джо Байденом дав велике інтерв'ю телеканалу NBC, у якому фразеологізмами і цитатами реагував на звинувачення в кібератаках і аналізував ситуацію всередині США.

На курйозні моменти звернули увагу журналісти видання РБК, аналізуючи повну версію інтерв'ю Володимира Путіна журналісту NBC Кіру Сіммонсу.

Як відомо, саміт Путіна і Байдена відбудеться 16 червня в Женеві, і напередодні переговорів журналіст NBC вирішив поцікавитися, чи причетна Росія до кібератак, у тому числі проти американських компаній.

"Пане Президенте, ви ведете кібервійну проти Америки? Чи так це?", — запитав співрозмовник, коментуючи звіт розвідки США про втручання РФ у вибори президента і кібератаки проти американських компаній, які критикують главу Кремля.

"Але де ж докази того, що це було зроблено насправді? Я Вам скажу: і це, і те, і той сказав, і цей сказав, — а докази де? На такі бездоказові звинувачення я можу Вам відповісти: можете скаржитися в Міжнародну лігу сексуальних реформ. Вас це влаштує?", — відповів Володимир Путін цитатою з роману "Золоте теля", яку виголосив Остап Бендер.

"Where is proof? With — when there is — when there are charges — without — evidence, I can tell you, you can take your complaint to the International League of Sexual Reform", — йдеться в оригінальному тексті інтерв'ю Путіна.

Міркуючи про внутрішню політику США і закони, які були ухвалені з метою захисту суспільства від зовнішнього втручання, Володимир Путін вирішив виголосити відоме прислів'я, яке телеканал NBC також дослівно переклав.

"У нас є таке прислів'я: нічого на дзеркало нарікати, якщо пика крива. Це до Вас особисто не має ніякого відношення, але якщо нам хтось щось ставить у провину, ви подивіться на себе, ви там себе в дзеркалі побачите, а не нас. Тут немає нічого незвичайного", — заявив Володимир Путін перед самітом з Джо Байденом у Женеві.

"You have — we have a saying: "Don't be mad at the mirror if you are ugly. "It has nothing to do with you personally. But if somebody blames us for something, what I say is, "Why don't you look at yourselves?" You will see yourselves in the mirror, not us. There is nothing unusual about it", — написали журналісти в оригінальному тексті інтерв'ю Путіна.

