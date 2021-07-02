"Спрыгнула с 22 этажа": в России покончила с собой порноактриса Кристина Лисина (фото)
В последнее время девушка, рассказали ее подруги, жаловалась на одиночество и хотела завести семью.
Российская актриса фильмов для взрослых Кристина Лисина (Kris the foxx) покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщает StarHit ссылаясь на правоохранителей.
Порнозвезда выпрыгнула из окна собственной квартиры. Парень актрисы собирают средства для похорон умершей. В полиции считают, что девушка наложила на себя руки. Она выпрыгнула с 22 этажа.
"Приветствую всех! 29.06.2021 ушла из жизни моя девушка — Кристина Лисина, также известная, как Kris the foxx. Для похорон требуется 70-80 тысяч рублей. Просьба всех неравнодушных помочь финансово и сделать репост. Любая сумма будет важна!", — написал ее парень в Instagram.
Однако причины действий Кристины Лисины он сообщать не стал, сославшись на то, что он устал отвечать на вопросы.
Последнее время Лисина проживала в Санкт-Петербурге, где недавно приобрела квартиру. В разговорах с близкими подругами она жаловалась на одиночество и говорила, что хочет завести семью.
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