"Спрыгнула с 22 этажа": в России покончила с собой порноактриса Кристина Лисина (фото)

В последнее время девушка, рассказали ее подруги, жаловалась на одиночество и хотела завести семью.

Российская актриса фильмов для взрослых Кристина Лисина (Kris the foxx) покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщает StarHit ссылаясь на правоохранителей.

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Порнозвезда выпрыгнула из окна собственной квартиры. Парень актрисы собирают средства для похорон умершей. В полиции считают, что девушка наложила на себя руки. Она выпрыгнула с 22 этажа.

"Приветствую всех! 29.06.2021 ушла из жизни моя девушка — Кристина Лисина, также известная, как Kris the foxx. Для похорон требуется 70-80 тысяч рублей. Просьба всех неравнодушных помочь финансово и сделать репост. Любая сумма будет важна!", — написал ее парень в Instagram.

Однако причины действий Кристины Лисины он сообщать не стал, сославшись на то, что он устал отвечать на вопросы.

[ + – ] Кристина Лисина Фото: Twitter / Starhit

Последнее время Лисина проживала в Санкт-Петербурге, где недавно приобрела квартиру. В разговорах с близкими подругами она жаловалась на одиночество и говорила, что хочет завести семью.

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