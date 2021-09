Бывшая пресс-секретарь Трампа рассказала, что он обещал Путину наедине

Секретарь экс-президента США отметила его "любовь к диктаторам" и стремление понравиться президенту РФ.

Стефани Гришэм, одна из бывших пресс-секретарей президента США Дональда Трампа, написала книгу, в которой раскрыла "культуру лжи", которая под влиянием Трампа сформировалась за четыре года его пребывания в Белом доме. Об этом написала газета USA Today.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"Обман случайно просочился в Белый дом, словно он был в системе кондиционирования воздуха", – говорится в ее книге под названием "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа" ("I'll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House").

Книга появится в продаже на следующей неделе. Она содержит истории о "вулканическом" поведении Трампа, его сексистских высказываниях и требованиях к помощникам опровергать обвинения в адрес хозяина Белого дома, несмотря на любые доказательства.

[ + – ] Стефани Гришэм и Трамп

Гришэм вспоминает, как Трамп говорил Путину, что пока в начале встречи их снимают телекамеры, он будет разговаривать с ним немного жестче. "После того, как они уйдут, мы поговорим. Ну, вы понимаете", – приводит она слова Трампа, адресованные президенту России.

Она написала, как Трамп кричал на жену Мелани за то, что она надела куртку с надписью на спине "Мне действительно все равно, ясно?" во время посещения детей в лагере для мигрантов в Техасе. Трамп приказал помощнику сказать, что этот месседж она адресовала средствам массовой информации.

Гришем также сообщила о таинственной поездке Трампа в Национальный военно-медицинский центр в 2019 году. Причина, по ее словам, заключается в том, что Трампу сделали колоноскопию, но он не хотел раскрывать ее публично, потому что это могло бы подвергнуть его шуткам со стороны телевизионных комиков.

Газета The New York Times (NYT) подробно рассказала о содержании книги. Так Гришэм написала о любови Трампа к диктаторам. Поэтому холодный прием со стороны Путина, похоже, заставлял Трампа стремиться произвести на него еще большее впечатление.

NYT отметила, что в многочисленных цитатах Трампа и его ближайшего окружениях, приведенных в книге, много ругательств – таков был стиль общения в Белом доме.

Трамп, комментируя книгу своего бывшего пресс-секретаря, ничего не сказал о ее содержании, но раскритиковал Гришэм как работницу: "У Стефани не было того, что нужно, и это было очевидно с самого начала".

Трамп назначил Гришэм пресс-секретарем Белого дома в конце июня 2019 года. Она ушла с этой должности в апреле следующего года и вернулась в команду первой леди в качестве начальника ее штаба. С этого поста она ушла в январе 2021 года в знак протеста против нападения на Капитолий США сторонников Трампа, протестовавших против избрания Джо Байдена.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп заявил в сентябре этого года, что от участия в выборах главы государства в 2024 году его способна удержать только болезнь.