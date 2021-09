Колишня прессекретарка Трампа розповіла, що він обіцяв Путіну наодинці

Секретарка експрезидента США зазначила його "любов до диктаторів" і прагнення сподобатися президенту РФ.

Стефані Грішем, одна з колишніх прессекретарів президента США Дональда Трампа, написала книгу, в якій розкрила "культуру брехні", яка під впливом Трампа сформувалася за чотири роки його перебування в Білому домі. Про це написала газета USA Today.

"Обман випадково проник у Білий дім, немов він був у системі кондиціонування повітря", — йдеться в її книзі під назвою "Зараз я відповім на ваші питання: що я бачила в Білому домі Трампа" ("I'll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House").

Книга з'явиться у продажу наступного тижня. Вона містить історії про "вулканічну" поведінку Трампа, його сексистські висловлювання і вимоги до помічників спростовувати звинувачення на адресу господаря Білого дому, незважаючи на будь-які докази.

[ + – ] Стефані Грішем і Трамп

Грішем згадує, як Трамп говорив Путіну, що поки на початку зустрічі їх знімають телекамери, він розмовлятиме з ним трохи жорсткіше. "Після того, як вони підуть, ми поговоримо. Ну, ви розумієте", — наводить вона слова Трампа, адресовані президенту Росії.

Вона написала, як Трамп кричав на дружину Мелані за те, що вона одягла куртку з написом на спині "Мені дійсно все одно, зрозуміло?" під час відвідування дітей в таборі для мігрантів у Техасі. Трамп наказав помічникові сказати, що цей меседж вона адресувала засобам масової інформації.

Грішем також повідомила про таємничу поїздку Трампа в Національний військово-медичний центр у 2019 році. Причина, за її словами, полягає в тому, що Трампу зробили колоноскопію, але він не хотів розкривати її публічно, тому що це могло б поставити під його жартів із боку телевізійних коміків.

Газета The New York Times (NYT) детально розповіла про зміст книги. Так, Грішем написала про любов Трампа до диктаторів. Тому холодний прийом із боку Путіна, схоже, змушував Трампа прагнути справити на нього ще більше враження.

NYT зазначила, що в численних цитатах Трампа і його найближчого середовища, наведених у книзі, багато лайок — таким був стиль спілкування в Білому домі.

Трамп, коментуючи книгу своєї колишньої прессекретарки, нічого не сказав про її зміст, але розкритикував Грішем як робітницю: "У Стефані не було того, що потрібно, і це було очевидно із самого початку".

Трамп призначив Грішем прессекретаркою Білого дому наприкінці червня 2019 року. Вона пішла з цієї посади в квітні наступного року і повернулася в команду першої леді як начальниця її штабу. З цієї посади вона пішла в січні 2021 року в знак протесту проти нападу на Капітолій США прихильників Трампа, які протестували проти обрання Джо Байдена.

Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп заявив у вересні цього року, що від участі у виборах глави держави в 2024 році його здатна утримати тільки хвороба.