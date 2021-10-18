В Испании запретят секс-индустрию — каждый третий испанец платил проституткам

По текущим оценкам, до 300 тыс. женщин в Испании заняты в этой отрасли.

В минувшее воскресенье, выступая на трехдневном конгрессе Социалистической партии в Валенсии, испанский премьер Педро Санчес отметил, что занятие проституцией лишает женщин свободы, и что за это должна быть предусмотрена уголовная ответственность, сообщает BBC.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Проституцию в Испании декриминализировали в 1995 году, и уже к 2009-м, согласно опросу, каждый третий житель страны хотя бы раз прибегал к услугами секс-работниц. По данным другого опроса, который был опубликован в 2009 году, эта цифра близка к 40%.

В исследовании ООН за 2011 год Испания упоминается как третий крупнейший центр проституции в мире, впереди только Таиланд и Пуэрто-Рико. В 2016-м ООН оценила испанскую проституцию как индустрию с оборотом €3.7 млрд.

Сейчас этот рынок никак не регулируется. Не предусмотрено никаких штрафов и прочих взысканий за то, что люди предлагают свои сексуальные услуги, если это не происходит в общественном месте. Однако сутенерство или посредничество между сексульными работниками и потенциальными клиентами запрещено.

По текущим оценкам, до 300 тыс. женщин в Испании заняты в этой отрасли. Санчес уже обещал поставить ее вне закона два года назад во время предвыборной кампании. В манифесте испанских социалистов проституция называлась одной из "худших форм насилия в отношении женщин". Оппоненты Санчеса говорили, что это делается с тем, чтобы расширить электорат Социалистической партии среди женской части избирателей. Но по прошествии двух лет, никакие запретительные законы пока не действуют.

Сторонники нынешней политической системы Испании говорят о ее существенных преимуществах, в частности, в том, что касается безопасности и защиты прав женщин. Однако в последние годы все громче звучат опасения того, что риск вовлечения женщин в секс-индустрию растет. В 2017-м испанская полиция обнаружила 13 тыс. женщин во время нескольких операций по предотвращению торговли людьми. Отмечалось, что 80% из них эксплуатировались против своей воли.

Ранее Фокус сообщал о том, что сотрудники индустрии сексуальных услуг Испании получили право на создание собственных профобъединений. Первая такая организация, известная как OTRAS, была основана в конце лета 2018-го, но уже через три месяца, усилиями все того же Педро Санчеса Национальный суд постановил расформировать профсоюз.