В Іспанії заборонять секс-індустрію — кожен третій іспанець платив повіям

За поточними оцінками, до 300 тис. жінок в Іспанії зайняті в цій галузі.

Минулої неділі, виступаючи на триденному конгресі Соціалістичної партії у Валенсії, іспанський прем'єр Педро Санчес зазначив, що заняття проституцією позбавляє жінок свободи і що за це повинна бути передбачена кримінальна відповідальність, повідомляє BBC.

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Проституцію в Іспанії декриміналізували в 1995 році, і вже до 2009-го, згідно з опитуванням, кожен третій житель країни хоча б раз вдавався до послуг секс-працівниць. За даними іншого опитування, яке було опубліковане у 2009 році, ця цифра близька до 40%.

У дослідженні ООН за 2011 рік Іспанія згадується як третій найбільший центр проституції в світі, попереду тільки Таїланд і Пуерто-Ріко. З 2016-го ООН оцінила іспанську проституцію як індустрію з оборотом €3.7 млрд.

Зараз цей ринок ніяк не регулюється. Не передбачено ніяких штрафів та інших стягнень за те, що люди пропонують свої сексуальні послуги, якщо це не відбувається в громадському місці. Однак сутенерство або посередництво між секс-працівниками та потенційними клієнтами заборонене.

За поточними оцінками, до 300 тис. жінок в Іспанії зайняті в цій галузі. Санчес уже обіцяв поставити її поза законом два роки тому під час передвиборної кампанії. У маніфесті іспанських соціалістів проституція називалася однією з "гірших форм насильства у ставленні до жінок". Опоненти Санчеса говорили, що це робиться для того, щоб розширити електорат Соціалістичної партії серед жіночої частини виборців. Але після двох років жодні заборонні закони поки не діють.

Прихильники нинішньої політичної системи Іспанії говорять про її суттєві переваги, зокрема, в тому, що стосується безпеки та захисту прав жінок. Однак в останні роки все голосніше звучать побоювання того, що ризик залучення жінок у секс-індустрію зростає. У 2017-му іспанська поліція виявила 13 тис. жінок під час кількох операцій щодо запобігання торгівлі людьми. Зазначалося, що 80% із них експлуатувалися проти своєї волі.

Раніше Фокус повідомляв про те, що співробітники індустрії сексуальних послуг Іспанії отримали право на створення власних профоб'єднань. Перша така організація, відома як OTRAS, була заснована в кінці літа 2018-го, але вже через три місяці зусиллями все того ж Педро Санчеса Національний суд постановив розформувати профспілку.