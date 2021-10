В Испании на несколько часов захватили музей Прадо в Мадриде (видео)

Участники протеста решили напомнить о массовом отравлении 1981 года, от которого в Испании пострадали 100 тыс. человек и более 300 умерли.

Люди, отравившиеся рапсовым маслом 40 лет назад, на несколько часов оккупировали мадридский музей Прадо и угрожали себя убить, если их требования не будут выполнены. Об этом сообщает Cadena SER.

На опубликованном изданием фото пять участников протестной акции, включая одного на инвалидной коляске, стоят на фоне картины Диего Веласкеса.

Полиция задержала двух демонстрантов, а остальные сами ушли, об этом сообщила организация We Are Still Alive, которая представляет интересы нескольких тысяч человек.

В общей сложности от отравления в 1981 году пострадало порядка 100 тыс. человек, клинические проявления заболеваний отмечались у 20 тыс., 10 тыс. из них были госпитализированы, по информации сайта ScienceDirect. Более 300 умерли.

Протестовавшие высказывались против "унижения" и "безразличия" со стороны правительства. "Если мы пробудем здесь больше шести часов, мы примем яд", — заявляли эти люди в одном из залов музея. Встреча с премьер-министром страны также была среди требованием.

Случившееся в 1981 году называют одним из крупнейших пищевых скандалов в истории. У тысяч пострадавших развились заболевания легких, которые в дальнейшем врачи связывали рапсовым маслом для жарки.

Рапсовое масло, предназначенное для промышленного использования, разбавили и незаконно продавали под видом подсолнечного на уличных рынках. Вначале в Мадриде, а затем и в других регионах.

В качестве места проведения протестной акции музей был выбран потому, что, по словам ее участников, именно культура помогает им преодолевать заболевания. "Мы больны, по сути, мы на 20 лет старше возраста, который указан в наших паспортах", — заявила одна из участниц протеста.

