В Іспанії на кілька годин захопили музей Прадо в Мадриді (відео)

Учасники протесту вирішили нагадати про масове отруєння 1981 року, від якого в Іспанії постраждали 100 тис. осіб і більше 300 померли.

Люди, які отруїлися рапсовою олією 40 років тому, на кілька годин окупували мадридський музей Прадо та погрожували себе вбити, якщо їхні вимоги не будуть виконані. Про це повідомляє Cadena SER.

На опублікованому виданням фото п'ять учасників протестної акції, включаючи одного на інвалідному візку, стоять на тлі картини Дієго Веласкеса.

Поліція затримала двох демонстрантів, а решта самі пішли, про це повідомила організація We Are Still Alive, яка представляє інтереси декількох тисяч чоловік.

Загалом від отруєння в 1981 році постраждали близько 100 тис. чоловік, клінічні прояви захворювань відзначалися у 20 тис., 10 тис. із них були госпіталізовані, за інформацією сайту ScienceDirect. Більше 300 померли.

Протестувальники висловлювалися проти "приниження" та "байдужості" з боку уряду. "Якщо ми пробудемо тут більше шести годин, ми приймемо отруту", — заявляли ці люди в одному із залів музею. Зустріч із прем'єр-міністром країни також була серед вимог.

Те, що сталося в 1981 році, називають одним із найбільших харчових скандалів в історії. У тисяч постраждалих розвинулися захворювання легенів, які в подальшому лікарі пов'язували рапсовою олією для смаження.

Рапсову олію, призначену для промислового використання, розбавили та незаконно продавали під виглядом соняшникової на вуличних ринках. Спочатку в Мадриді, а потім і в інших регіонах.

У ролі місця проведення протестної акції музей був обраний тому, що, за словами її учасників, саме культура допомагає їм долати захворювання. "Ми хворі, по суті, ми на 20 років старші за вік, який вказаний у наших паспортах", — заявила одна з учасниць протесту.

