Кровавый Хэллоуин. В США на эротической вечеринке произошла перестрелка, есть погибшие

Два человека погибли на месте, пятеро госпитализированы, причем один из потерпевших – в крайне тяжелом состоянии.

Два человека погибли, еще не менее пяти получили ранения во время стрельбы в банкетном зале Royal Castle в квартале 5500 на Палм-авеню в Сакраменто (Калифорния, США), где проходил эротический бал по случаю Хэллоуина, информирует CBS Cacramento.

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Получив сообщение о перестрелке, полицейские прибыли на место происшествия, где обнаружили троих взрослых мужчин с огнестрельными ранениями. Несмотря на попытки медиков спасти раненых, двое из них скончались на месте, а третьего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Ранения получили еще четыре человека, но их отвезли в больницы очевидцы стрельбы на личном транспорте, и сейчас угрозы их жизни нет.

Один из погибших – парень по имени Терренс Лонг, которого друзья и знакомые описывают как "хорошего, забавного и крутого парня".

По словам матери Терренса, он попал под перекрестный огонь.

"Он был очень заботливым человеком, который старался помогать другим. Моя семья и я опустошены. Мы также молимся за другую семью, которая потеряла любимого человека в результате этого бессмысленного убийства… Мой сын никогда никому не причинял вреда. Он не заслужил такой смерти", – заявила она.

[ + – ] Два человека погибли на месте, третий потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии

По словам свидетелей, инцидент произошел внутри здания, а выстрелы длились несколько минут. Находившиеся поблизости люди пытались спрятаться в туалетах. Очевидцы сетуют, что полиция отреагировала на произошедшее не сразу, а прибыла только через 15 минут после первых выстрелов. В офисе шерифа же утверждают, что они ответили уже через три минуты после получения сообщения.

На данный момент подозреваемых и задержанных нет, полиция продолжает расследование. Сейчас правоохранители изучают записи из камер видеонаблюдения и пытаются установить мотивы преступников.

По мнению активиста Берри Аккуиса, стрельба в зале, где на тот момент находились около 400 людей, не была случайной.

"Судя по тому, что я выяснил, целью был конкретный человек… Все превратилось в эффект домино, и теперь пули летят повсюду, а люди пытаются защитить себя", – рассказал он журналистам.

Royal Castle, где произошла стрельба, обычно используется для свадеб и частных мероприятий. Для открытой вечеринки его арендовали впервые.

Напомним, со 2 по 4 июня 2021, которые пришлись на выходные, в США в более чем 400 перестрелках погибли не менее 150 человек. Американская полиция констатирует резкий рост инцидентов с использованием огнестрельного оружия в стране за последний год.