Кривавий Хеллоуїн. У США на еротичній вечірці сталася стрілянина, є загиблі

Двоє людей загинули на місці, п'ятеро госпіталізовані, причому один із потерпілих – у вкрай тяжкому стані.

Двоє людей загинули, ще не менше п'яти отримали поранення під час стрілянини в банкетному залі Royal Castle у кварталі 5500 на Палм-авеню в Сакраменто (Каліфорнія, США), де проходив еротичний бал з нагоди Хеллоуїна, інформує CBS Cacramento.

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Отримавши повідомлення про перестрілку, поліцейські прибули на місце події, де виявили трьох дорослих чоловіків із вогнепальними пораненнями. Незважаючи на спроби медиків урятувати поранених, двоє з них померли на місці, а третього у тяжкому стані госпіталізували.

Поранення отримали ще чотири особи, але їх відвезли до лікарень очевидці стрілянини на особистому транспорті, і зараз загрози їхньому життю немає.

Один із загиблих – хлопець на ім'я Терренс Лонг, якого друзі та знайомі описують як "доброго, кумедного та крутого хлопця".

За словами матері Терренса, він потрапив під перехресний вогонь.

"Він був дуже дбайливою людиною, яка намагалася допомагати іншим. Моя сім'я і я спустошені. Ми також молимося за іншу сім'ю, яка втратила кохану людину внаслідок цього безглуздого вбивства… Мій син ніколи нікому не завдав шкоди. Він не заслужив такої смерті", – заявила вона.

[ + – ] Двоє людей загинули на місці, третього потерпілого госпіталізовано у тяжкому стані

За словами свідків, інцидент стався всередині будівлі, а постріли тривали кілька хвилин. Люди, які перебували поблизу, намагалися сховатися в туалетах. Очевидці нарікають, що поліція відреагувала на те, що сталося, не відразу, а прибула лише через 15 хвилин після перших пострілів. Однак в офісі шерифа стверджують, що вони відповіли вже через три хвилини після отримання повідомлення.

Наразі підозрюваних та затриманих немає, поліція продовжує розслідування. Правоохоронці вивчають записи з камер відеоспостереження та намагаються встановити мотиви злочинців.

На думку активіста Беррі Аккуїса, стрілянина у залі, де на той момент перебували близько 400 людей, не була випадковою.

"Зважаючи на те, що я з'ясував, метою була конкретна людина… Все перетворилося на ефект доміно, і тепер кулі летять усюди, а люди намагаються захистити себе", – розповів він журналістам.

Royal Castle, де сталася стрілянина, зазвичай використовується для весіль та приватних заходів. Для відкритої вечірки його орендували вперше.

Нагадаємо, з 2 по 4 червня 2021 року, які припали на вихідні, у США у більш ніж 400 перестрілках загинули не менше 150 людей. Американська поліція констатує різке зростання інцидентів із використанням вогнепальної зброї в країні за останній рік.