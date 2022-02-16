У модели OnlyFans утонул 2-летний ребенок, пока она снимала новый контент (фото)

Мать погибшего ребенка заявила, что после случившегося не хочет жить и ее сердце разбито. Правоохранители не начали расследование инцидента.

Обладательница аккаунта в приложении Onlyfans, 26-летняя модель Вияда Пантови (Soda) делала порцию новых интимных снимков вместе со своим мужем-фотографом. В это же время их 2-летний сын трагически погиб, утонув в бассейне. Трагедия произошла на вилле в городе Паттайя, что находится в Таиланде во время вечеринки с друзьями в День всех влюбленных. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.

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Известно, что на вечеринку пришли другие Onlyfans-модели, все вместе они фотографировались и создавали новый контент для своих аккаунтов в приложении. На вилле супруги со своими друзьями веселились и выпивали алкоголь. Вияда решила сделать фотографии в черном бикини с видом на бассейн. Девушка часто выкладывает контент эротического характера на платформу с подпиской за деньги.

Onlyfans — это сервис подписки на контент за деньги. Приложение популярно в индустрии для взрослых, на нем разрешена порнография. Однако, сервисом также пользуются тренеры, музыканты, фитнес-инструкторы и другие.

Когда ребенок утонул, родители находились в доме и работали. Сын пары был не один, а со своим братом. Он не дожил 2 дня до своего третьего дня рождения. Отец ребенка сообщил, что услышал, как ребенок барахтается в бассейне и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики провели ребенку реанимацию, доставили его срочно в больницу, а позже констатировали смерть.

"Я услышал звуки воды и увидел своего мальчика в бассейне. Он задыхался, поэтому я прыгнул, чтобы помочь ему, но было слишком поздно", — сказал папа ребенка.

Вияда Пантови заявила, что после случившегося не хочет жить, а ее сердце разбито. Пресс-секретарь спасательной службы сообщил, что ведомство получило сообщение о пострадавшем ребенке. Спасатели пытались вернуть мальчика к жизни, но у них не вышло.

После трагедии чиновники предупредили родителей внимательно следить за своими детьми, чтобы уберечь их от несчастных случаев. При этом, правоохранители не начали расследования по факту смерти малыша.

Напомним, в Марокко умер пятилетний мальчик, которого пытались достать из колодца 5 дней. Смерть ребенка могла наступить в результате травмы головы. По данным СМИ спасатели вырыли туннель рядом, по которому подавали ему воду, еду, кислородную маску, а также камеру, чтобы следить за состоянием. Но к вечеру, 5 февраля мальчик умер.