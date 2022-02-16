У моделі OnlyFans втопилася 2-річна дитина, поки вона знімала новий контент (фото)

Мати загиблої дитини заявила, що після того, що сталося, не хоче жити і її серце розбите. Правоохоронці не розпочали розслідування інциденту.

Власниця акаунта в додатку Onlyfans, 26-річна модель Віяда Пантові (Soda), робила порцію нових інтимних знімків разом зі своїм чоловіком-фотографом. Водночас їхній 2-річний син трагічно загинув, потонув у басейні. Трагедія сталася на віллі в місті Паттая, що знаходиться в Таїланді, під час вечірки з друзями подружжя на День усіх закоханих. Про це повідомляє британський таблоїд Mirror.

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Відомо, що на вечірку прийшли інші Onlyfans-моделі, всі разом вони фотографувалися та створювали новий контент для своїх облікових записів у додаток. Повідомляють, що на віллі подружжя зі своїми друзями веселилося та випивало алкоголь. Віяда вирішила зробити фотографії в чорному бікіні з видом на басейн. Повідомляють, що дівчина часто викладає контент еротичного характеру на платформу із підпискою за гроші.

Onlyfans – це сервіс підписки на контент від людей за гроші щомісяця. Додаток популярний в індустрії для дорослих, на ньому дозволено порнографію. Проте сервісом також користуються тренери, музиканти, фітнес-інструктори та інші.

Також зробили фото малюка, коли той грався біля басейну. Однак, коли дитина потонула, батьки перебували в будинку та працювали. Син подружжя був не один, а зі своїм братом. Він не дожив 2 дні до третього дня народження. Батько хлопчика повідомив, що трагедія сталася ввечері. Він почув, як дитина б'ється в басейні, та викликав швидку допомогу. Медики, що прибули, провели дитині реанімацію, доставили її терміново в лікарню, а пізніше оголосили мертвою.

"Потім я почув звук води й побачив свого хлопчика в басейні. Він задихався, тому я стрибнув, щоб допомогти йому, але було надто пізно", — сказав батько дитини.

Віяда Пантові заявила, що після того, що сталося, не хоче жити, а її серце розбите. Прессекретар рятувальної служби повідомив, що відомство отримало повідомлення про критичний стан дитини. Рятувальники намагалися повернути дитину до життя, але в них вийшло.

"Його батько і мати плакали й плакали неподалік, перш ніж співробітники терміново доставили дитину до лікарні. Спочатку бригада медиків надала найкращу допомогу, але не змогла врятувати життя дитині", — повідомили в рятувальній службі.

Після трагедії чиновники попередили батьків уважно слідкувати за своїми дітьми, щоб уберегти їх від нещасних випадків. Водночас правоохоронці не розпочали розслідування за фактом смерті малюка.

Нагадаємо, в Марокко помер п'ятирічний хлопчик, якого намагалися дістати з колодязя 5 днів. Смерть дитини могла настати через травму голови. За даними ЗМІ рятувальники викопали тунель поруч, яким подавали йому воду, їжу, кисневу маску, а також камеру, щоб стежити за станом. Але надвечір, 5 лютого хлопчик помер.