Иранский беженец, вдохновивший Спилберга на фильм "Терминал", умер в аэропорту Парижа (фото)

В отличие от персонажа кинокартины, Мехрана Карими Насери не ограничивали стены аэропорта, он имел вид на жительство во Франции. Спасаясь от режима Тегерана, он пытался получить политическое убежище в 6 странах.

Иранский политический беженец Мехран Карими Насери, вдохновивший режиссера Стивена Спилберга на создание фильма "Терминал", умер в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль". Об этом пишет французская газета Le Monde.

Насери умер 12 ноября в полдень естественной смертью в терминале 2F, там он жил последние несколько недель.

Уникальная история иранца вдохновила американского режиссера Стивена Спилберга на картину "Терминал" с Томом Хэнксом в главной роли.

Мехран Карими Насери имел статус беженца с видом на жительство во Франции

В отличие от героя фильма Виктора Наворски, Карими Насери имел статус беженца с видом на жительство во Франции. Мужчина мог спокойно выходить из аэропорта. Иранец не нуждался в деньгах — он получал гонорары, благодаря фильму Спилберга.

После выхода фильма Насери жил в общежитии в Париже. Потратив деньги, полученные за фильм, он вернулся в аэропорт на несколько недель. При нем нашли несколько тысяч евро, сказал источник издания.

История жизни иранского беженца Мехрана Карими Насери

Французские СМИ пишут, что Мехран Карими Насери родился в 1945 году в иранском городе Масжеде-Солейман.

Путешествовать он начал в 1974 году, отправившись в Лондон на поиски биологической матери. После смерти отца родные сказали, что родная мать мужчины — шведская медсестра, работавшая на "Англо-Персидскую нефтяную компанию".

В Лондоне Насери начал изучать экономику. Участвовал в акциях протеста против иранских властей, за это его лишили гражданства. Далее 4 года — с 1977 по 1981-й он пытался получить политическое убежище в 6 странах.

История Мехрана Насери послужила основой фильмов "Упавшие с неба" и "Терминала"

Первый статус беженца ему предоставили в Бельгии, где он 6 лет проработал в библиотеке. С 26 августа 1988 года он жил в Терминале 1 аэропорта Шарль-де-Голль и подрабатывал случайными заработками в окрестностях аэропорта.

Его адвокат 1999 году добился разрешения на проживание Карими Насери во Франции. Иранец проживал в аэропорту до 2006 года, его госпитализировали и вывезли за пределы терминала.

"Я не совсем уверен, что хочу делать, остаться в Руасси (муниципалитет во Франции, — ред.) или уехать. У меня есть документы, я могу остаться здесь. Думаю, надо внимательно изучить все варианты, прежде чем принять решение", — комментировал мужчина получение права жить во Франции.

История Мехрана Карими Насери послужила основой фильмов "Упавшие с неба" 1993 года режиссера Филиппа Лиоре и "Терминала". Насери выплатили 250 тысяч долларов авторских гонораров, он выпустил автобиографию.

Важно