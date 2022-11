Іранський біженець, який надихнув Спілберга на фільм "Термінал", помер у аеропорту Парижа (фото)

На відміну від персонажа кінокартини, Мехрана Карімі Насері не обмежували стіни аеропорту, він мав посвідку на проживання у Франції. Рятуючись від режиму Тегерана, він намагався отримати політичний притулок у 6 країнах.

Related video

Іранський політичний біженець Мехран Карімі Насері, який надихнув режисера Стівена Спілберга на створення фільму "Термінал", помер у паризькому аеропорту "Шарль-де-Голль". Про це пише французька газета Le Monde.

Насері помер 12 листопада опівдні природною смертю в терміналі 2F, там він жив останні кілька тижнів.

Унікальна історія іранця надихнула американського режисера Стівена Спілберга на стрічку "Термінал" із Томом Генксом у головній ролі.

[ + – ] Мехран Карімі Насері мав статус біженця з видом на проживання у Франції

На відміну від героя фільму Віктора Наворського, Карімі Насері мав статус біженця з видом на проживання у Франції. Чоловік міг спокійно виходити з аеропорту. Іранець не потребував грошей — він отримував гонорари завдяки фільму Спілберга.

Після виходу фільму Насері жив у гуртожитку в Парижі. Витративши гроші, отримані за фільм, він повернувся до аеропорту на кілька тижнів. У нього знайшли кілька тисяч євро, сказало джерело видання.

Історія життя іранського біженця Мехрана Карімі Насері

Французькі ЗМІ пишуть, що Мехран Карімі Насері народився 1945 року в іранському місті Масжеде-Солейман.

Подорожувати він почав у 1974 році, вирушивши в Лондон на пошуки біологічної матері. Після смерті батька рідні сказали, що рідна мати чоловіка — шведська медсестра, яка працювала на "Англо-Перську нафтову компанію".

У Лондоні Насері почав вивчати економіку. Брав участь в акціях протесту проти іранської влади, за це його позбавили громадянства. Далі 4 роки — з 1977 по 1981-й — він намагався здобути політичний притулок у 6 країнах.

[ + – ] Історія Мехрана Насері послужила основою фільмів "Ті, що впали з неба" й "Терміналу"

Перший статус біженця йому надали в Бельгії, де він 6 років працював у бібліотеці. З 26 серпня 1988 року він жив у Терміналі 1 аеропорту "Шарль-де-Голль" і підробляв випадковими заробітками на околицях аеропорту.

Його адвокат 1999 року домігся дозволу на проживання Карімі Насері у Франції. Іранець проживав в аеропорту до 2006 року, його госпіталізували та вивезли за межі терміналу.

"Я не зовсім впевнений, що хочу робити, залишитися в Руассі (муніципалітет у Франції, — ред.) чи виїхати. У мене є документи, я можу залишитися тут. Думаю, треба уважно вивчити всі варіанти, перш ніж ухвалити рішення", — коментував чоловік здобуття права жити у Франції.

Історія Мехрана Карімі Насері послужила основою фільмів "Ті, що впали з неба" 1993 режисера Філіпа Ліоре і "Термінал". Насері виплатили 250 тисяч доларів авторських гонорарів, він випустив автобіографію.

Фокус раніше писав про іранського біженця Бехруза Бучані, який отримав Вікторіанську премію в галузі літератури.

Чоловік написав книгу No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison ("Немає друга, крім гір: записки з в'язниці Манус") у месенджері WhatsApp. За працю він отримав 55 000 фунтів стерлінгів.

Важливо