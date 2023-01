"Историческая тепловая волна": растаявший снег в Европе видно из космоса (фото)

По данным исследователей из программы ЕС Copernicus, в первый день 2023 года в Европе были побиты сотни температурных рекордов. Во многих городах преобладали летние температуры.

Кадры, опубликованные сотрудниками программы дистанционного зондирования Земли "Коперник", показали заметное отсутствие снега вокруг швейцарского города Альтдорф, неподалеку от горнолыжных курортов. Об этом сообщает The Daily Mail.

В день Нового года температура в этом городе достигла 19,2°C и не опускалась ниже 16,1° C ночью, что стало новым рекордом. Предыдущий держался с 1864 года.

[ + – ] Пользователи выкладывали в соцсетях кадры проталин в горных районах в местах, которые прежде всегда были усыпаны снегом.

Спутниковые кадры были сделаны с помощью спутника Sentinel 2, участвующих в программе Copernicus.

[ + – ] Швейцарский город Альтдорф, снятый 1 января 2023 года спутником Copernicus Sentinel-2.

Исследователи пришли к выводу о том, что 2023 год начался с "исторической тепловой волны тепла", которая затронула европейские страны, во многих из которых наблюдалась самая высокая температура за все время наблюдений.

"Сотни температурных рекордов были побиты, во многих городах по всему континенту преобладали летние температуры", — отмечается на сайте Copernicus.

Данным Copernicus отводится ключевая роль в мониторинге за влиянием климатических изменений и экстремальных температур в Альпах.

[ + – ] По сведениям метеорологов, в таких европейских странах, как Дания, Нидерланды, Польша и Чехия, первый день 2023 года был самым теплым за всю историю.

В датском Абеде температура достигла 12,6° C, в польском Корбелове столбит термомента поднялся до 19° C, а в Яворнике — до 19,6° C.

В Бильбао, столице испанской Басконии, 1 день года также был самым жарким январским днем: 25,1° C.

Рекордная температура наблюдалась и в Варшаве — 18,9° C. Предыдущий рекорд был на 5 градусов ниже.

