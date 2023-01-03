"Історична теплова хвиля": сніг, що розтанув, у Європі видно з космосу (фото)
За даними дослідників із програми ЄС Copernicus, у перший день 2023 року в Європі побито сотні температурних рекордів. У багатьох містах переважали літні температури.
Кадри, опубліковані співробітниками програми дистанційного зондування Землі "Коперник", показали помітну відсутність снігу довкола швейцарського міста Альтдорф, неподалік гірськолижних курортів. Про це повідомляє The Daily Mail.
У день Нового року температура в цьому місті досягла 19,2 ° C і не опускалася нижче від 16,1 ° C вночі, що стало новим рекордом. Попередній тримався з 1864 року.
Супутникові кадри створені за допомогою супутника Sentinel 2, що беруть участь у програмі Copernicus.
Дослідники дійшли висновку про те, що 2023 рік розпочався з "історичної теплової хвилі тепла", яка торкнулася європейських країн, у багатьох з яких спостерігалася найвища температура за весь час спостережень.
"Сотні температурних рекордів побито, у багатьох містах по всьому континенту переважали літні температури", — зазначається на сайті Copernicus.
Даним Copernicus відводиться ключова роль моніторингу за впливом кліматичних змін та екстремальних температур в Альпах.
У датському Абеді температура досягла 12,6 ° C, у польському Корбелові стовпчик термоменту піднявся до 19 ° C, а в Явірнику — до 19,6 ° C.
У Більбао, столиці іспанської Басконії, 1 день року також був найспекотнішим січневим днем: 25,1 °C.
Рекордна температура спостерігалася і у Варшаві — 18,9 ° C. Попередній рекорд був на 5 градусів нижче.
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