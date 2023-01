"Історична теплова хвиля": сніг, що розтанув, у Європі видно з космосу (фото)

За даними дослідників із програми ЄС Copernicus, у перший день 2023 року в Європі побито сотні температурних рекордів. У багатьох містах переважали літні температури.

Кадри, опубліковані співробітниками програми дистанційного зондування Землі "Коперник", показали помітну відсутність снігу довкола швейцарського міста Альтдорф, неподалік гірськолижних курортів. Про це повідомляє The Daily Mail.

У день Нового року температура в цьому місті досягла 19,2 ° C і не опускалася нижче від 16,1 ° C вночі, що стало новим рекордом. Попередній тримався з 1864 року.

[ + – ] Користувачі викладали в соцмережах кадри проталин у гірських районах у місцях, які раніше завжди були посипані снігом

Супутникові кадри створені за допомогою супутника Sentinel 2, що беруть участь у програмі Copernicus.

[ + – ] Швейцарське місто Альтдорф, зняте 1 січня 2023 року супутником Copernicus Sentinel-2

Дослідники дійшли висновку про те, що 2023 рік розпочався з "історичної теплової хвилі тепла", яка торкнулася європейських країн, у багатьох з яких спостерігалася найвища температура за весь час спостережень.

"Сотні температурних рекордів побито, у багатьох містах по всьому континенту переважали літні температури", — зазначається на сайті Copernicus.

Даним Copernicus відводиться ключова роль моніторингу за впливом кліматичних змін та екстремальних температур в Альпах.

[ + – ] За даними метеорологів, у таких європейських країнах, як Данія, Нідерланди, Польща та Чехія, перший день 2023 року був найтеплішим за всю історію

У датському Абеді температура досягла 12,6 ° C, у польському Корбелові стовпчик термоменту піднявся до 19 ° C, а в Явірнику — до 19,6 ° C.

У Більбао, столиці іспанської Басконії, 1 день року також був найспекотнішим січневим днем: 25,1 °C.

Рекордна температура спостерігалася і у Варшаві — 18,9 ° C. Попередній рекорд був на 5 градусів нижче.

