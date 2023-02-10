Во время европейского турне Владимира Зеленского президент Украины настойчиво просил у западных партнеров поставок авиации и другого тяжелого вооружения. Как ведущие мировые издания оценили итоги визита, чего опасается Европа и что прогнозируют ведущие СМИ, изучил Фокус.

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Владимир Зеленский согласовал с Великобританией новый пакет военной помощи — бронетехнику, дальнобойное оружие и обучение пилотов.

Одна из главных целей президентского визита — получение истребителей до возможного нового наступления российской армии — сместилась на переговорную стадию. Танки Challenger 2 отправят через несколько недель, а самолеты пока — "часть разговора", обещал Зеленскому британский премьер Риши Сунак.

"По истребителям есть определенные положительные решения, которые остались за кулисами. Когда они появятся, наша страна будет об этом знать… Не хочется полностью готовить к этому Россию, которая ежедневно угрожает новыми агрессиями", — говорил журналистам Зеленский.

В Елисейском дворце в Париже он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Европейские лидеры согласились, что Россия не должна выиграть в большой войне. О каких-либо существенных договоренностях о военной помощи между тремя лидерами не сообщалось.

[ + – ] Зеленский встретился в Елисейском дворце с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем

Следующая остановка Зеленского состоялась 9 февраля в Брюсселе, куда он прибыл на саммит глав государств и правительств 27 стран — членов ЕС. Президент Европарламента Роберта Метсола сочла появление Зеленского историческим днем ​​для Европы.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отреагировала иначе — визит Зеленского в Париж она назвала "неуместным". Возможно, такая реакция последовала из-за того, что ее не пригласили на ужин с Шольцем и Макроном.

Страх эскалации: почему Великобритания и США не дают истребители

Автор американской газеты The New York Times Орельен Бриден, описывая встречу Зеленского в Лондоне, сделал акцент на опасениях и нерешительности британского правительства и администрации президента США Джо Байдена касательно отправки ВСУ истребителей.

"Это может привести к эскалации противостояния между НАТО и Россией. Но бывший премьер Борис Джонсон во время визита в Вашингтон на прошлой неделе призвал Запад сделать все возможное, включая поставку самолетов, чтобы Украина оттеснила российские войска", — сказано в материале.

Решение Зеленского сделать Лондон первой остановкой визита во второй по счету зарубежной поездке за время войны свидетельствует о роли Великобритании как одного из главных союзников и крупнейших поставщиков оружия Украине, отмечает глава лондонского бюро газеты NYT Марк Лэндлер.

[ + – ] Владимир Зеленский выступает перед парламентом Великобритании

Ссылаясь на данные военных экспертов, издание отмечает, что пока неясно, достаточно ли у Великобритании самолетов для изменения раскладов на фронте в Украине. Специалисты оборонной разведывательной фирмы Janes насчитали всего около 30 реактивных самолетов Typhoon старшего поколения, на которые может рассчитывать Украина.

"Роль пилотируемых самолетов в этой войне была ограничена из-за широкого использования ракет и беспилотников, а также эффективности украинских и российских систем ПВО", — замечает автор.

Противодействие Запада отправке самолетов может ослабевать — за несколько часов до прибытия Зеленского британское правительство объявило о начале обучения украинских пилотов на истребителях стандарта НАТО.

Такой шаг стал "поразительным отходом" Лондона от прежней позиции, обратил внимание журналист издания Time Ясмин Серхан. Всего неделю назад члены правительства считали отправку самолетов непрактичной идеей из-за того, что они "слишком сложны в управлении и требуют месяцев для подготовки летчиков".

Владимир Зеленский набрал очки для вступления Украины в ЕС

Колумнист французcкой газеты Le Monde Филипп Рикар отмечает, что президент Украины уже набрал очки для закрепления членства страны в демократической Европе.

"Нет сомнений, что актер, ставший военачальником, воспользуется случаем, чтобы настоять на желании интегрироваться в ЕС. В идеале проект, массово поддержанный населением Украины, мог бы идти в ногу со вступлением [Украины] в НАТО, чтобы гарантировать военную безопасность от России", — подчеркивает обозреватель.

По его мнению, Зеленский мечтает повторить судьбу стран бывшего советского блока во главе с Польшей, которая присоединилась к Североатлантическому Альянсу незадолго до вступления в ЕС, чтобы лучше закрепиться в западной коалиции.

Автор газеты Le Figaro Патрик Сен-Поль предупреждает, об опасности эскалации конфликта для Европы из-за просьб украинского президента наращивать потоки вооружений. Любой "качественный скачок" в поставках оружия, по мнению журналиста, "продвинет союзников по спирали войны против РФ".

"Получив добро на тяжелые танки, украинский президент хочет оружие помощнее. Возникает вопрос — будет ли первый год войны в Украине прелюдией к более жестокому конфликту? При каждом удобном случае Зеленский бьет тревогу: Украине грозит новая неминуемая экзистенциальная опасность", — пишет Le Figaro.

"Холодное послание теплыми словами"

Саммит в Брюсселе изначально посвятили обсуждению миграционного кризиса, сообщило британское деловое издание Financial Times.

"Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы стать звездой саммита 27 лидеров ЕС. К огорчению некоторых, визит отодвинет фактические пункты повестки дня. От глав государств ЕС он хочет получить боеприпасы, особенно снаряды для советской артиллерии", — говорится в тексте.

Представители Евросоюза дали Зеленскому и Украине "европейскую перспективу", отмечает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца перед началом саммита.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает аналогичным образом: вступление в ЕС — это "процесс, основанный на заслугах".

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Зеленский в поисках крыльев. Когда Украине ждать истребители и дальнобойное оружие

"Фон дер Ляйен обернула холодное послание теплыми словами. С момента вступления в должность президента ЕК каждое выступление она заканчивала словами "Да здравствует Европа" и уже год добавляет "Слава Украине", — пишут журналисты.

Вряд ли такие обещания удовлетворят Владимира Зеленского. Шольц хочет, чтобы Украина не разделила судьбу Западных Балкан, которым обещали членство в ЕС в июне 2003 года.

Аналитики немецкого издания Die Welt замечают, что истинный посыл поездки Зеленского в Европу — завершение перехода фактических центров силы евроблока Германии и Франции от выжидательной позиции и нежелания раздражать Россию к показательной роли основных союзников Киева.

"Вероятно, это одна из причин, по которой Зеленский дважды встречался с Шольцем и Макроном — вечером 8 февраля в Париже, затем в четверг на саммите в Брюсселе", — отметили авторы.

Тон речи украинского президента в Лондоне, Париже и Брюсселе был очень схож — выразил благодарность и попросил истребители.

Лидеры Франции и Германии не выразили конкретных обязательств по отправке самолетов или новых артиллерийских систем. Die Welt уточняет, что Зеленский видит картину в целом — никто в последнее время не продвинулся в поддержке так, как Макрон и Шольц.

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