Теперь наравне с мужчинами: в Берлине девушкам официально разрешили купаться топлес

Городской сенат в связи с жалобой на дискриминацию позволил женщинам посещать без верхней одежды все общественные бассейны города.

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В Берлине разрешили купаться топлес в городских бассейнах и банях. Власти говорят, что это шаг к гендерному равенству в публичных местах. Теперь одни и те же правила будут действовать для всех. Об этом сообщает The Mayor.

Городские власти заявили, что правила посещения общественных мест купания ранее были недостаточно четкими, и, кроме того, женщинам не всегда разрешалось появляться на публике "без верха", как это разрешалось мужчинам.

Это решение было принято после того, как в 2020 году в Управление штата по вопросам равного обращения поступила жалоба от женщины, которой не разрешили плавать топлес, как ее коллегам-мужчинам.

"Решение по вопросам пользования общественными пространствами создает равные права для всех берлинцев, мужчин, женщин и небинарных персон. Оно также создает юридическую ясность для работников мест для купания. Сейчас речь идет о последовательном применении этого постановления и о том, чтобы больше никого не выставляли за дверь", — заявила глава офиса омбудсмена Дорис Либшер.

В прошлом году аналогичное решение принял городской совет Геттингена в центральной Германии Фото: Depositphotos

Теперь ко всем посетителям городских бассейнов будут применяться равные требования, независимо от гендера, а купальный костюм будет рассматриваться как атрибут, не зависящий от пола.

В прошлом году аналогичное решение принял городской совет Геттингена в центральной Германии.

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