"Повар Путина" Пригожин причастен к перевороту в Судане, — обозреватель The Times

"Вагнеровцы" обучили и оснастили хорошо финансируемое военизированное формирование Хамдана Дагло, которое противостоит главе вооруженных сил Судана, отметил международный обозреватель Роджер Бойс.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин и владелец ЧВК "Вагнер" может готовить военный переворот в Судане. Об этом написал международный обозреватель британской газеты The Times Роджер Бойс во вторник, 18 апреля.

По его словам, наемники из ЧВК "Вагнер" обучили и оснастили хорошо финансируемое военизированное формирование в Судане.

В этой африканской стране уже несколько лет зреет конфликт между главой вооруженных сил Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командиром сил быстрого реагирования Мухаммадом Хамданом Дагло. Деятельность последнего связывают с Российской Федерацией.

Именно с наемниками Хамдана Дагло по версии британского обозревателя и работали в качестве инструкторов "вагнеровцы".

Роджер Бойс подчеркивает, что со стороны боевые действия в Судане могут показаться кровавым месивом, но для Пригожина они представляют собой коммерческую возможность, так как участие в российско-украинской войне не приносит ни наемникам "Вагнера", ни самому "повару Путина" экономическую выгоду. Кроме того Пригожин уже потерял более 30 тысяч наемников только в битвах за Донбасс.

"Африка, напротив, предлагает хорошие доходы. Континент с 30 процентами мировых запасов нефти и полезных ископаемых всегда будет серьезным работодателем для наемников", — отметил международный обозреватель.

По словам Бойса, Евгений Пригожин знает, что его ценность для Владимира Путина не только в лояльности и способности дать пушечное мясо. Он — мост на глобальный юг; не дипломат точно, но больше, чем просто удобный головорез.

"Также есть подозрение, что Пригожин может развивать более высокие политические амбиции, хотя бы как второстепенный игрок", — резюмировал обозреватель The Times.

Роджер Бойс — британский журналист, писатель и международный обозреватель британской газеты The Times. Он также ведет колонку в немецкой газете Der Tagesspiegel под названием "Мой Берлин". Бойс вошел в журналистику в качестве корреспондента Reuters в Москве (1976–1977), присоединился к Financial Times в качестве специалиста по Восточной Европе в 1978 году и был корреспондентом в Бонне FT с 1979 по 1981 год. Затем он переключился на The Times и стал корреспондентом газеты в Восточной Европе в Варшаве, где он освещал революцию Солидарности и введение военного положения. С тех пор он был отправлен в Рим в качестве корреспондента в Южной Европе (1987–89), Бонна и Берлинского корреспондента в 1993-2010 годах.

Напомним, 19 апреля политолог Алексей Кошель рассказал о том, что Евгения Пригожина уберут в автокатастрофе или "Новичком", потому что "сошел с рельсов". По его словам, глава ЧВК "Вагнер" в последнее время наделал много ошибок, поэтому за такие действия будет не просто ответственность, а физическое уничтожение.

Также 17 апреля стало известно о том, что Владимир Путин не будет мирить главу Минобороны РФ Сергея Шойгу с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Российскому президенту выгодны конфликты между представителями разных ведомств.