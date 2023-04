"Кухар Путіна" Пригожин причетний до перевороту в Судані, — оглядач The Times

"Вагнерівці" навчили та забезпечили зброєю добре фінансоване воєнізоване формування Хамдана Дагло, яке протистоїть голові збройних сил Судану, зазначив міжнародний оглядач Роджер Бойс.

Related video

Російський бізнесмен Євген Пригожин та власник ПВК "Вагнер" може готувати військовий переворот у Судані. Про це написав міжнародний оглядач британської газети The Times Роджер Бойс у вівторок, 18 квітня.

За його словами, найманці з ПВК "Вагнер" навчили та забезпечили зброєю добре фінансоване воєнізоване формування у Судані.

У цій африканській країні вже кілька років назріває конфлікт між головою збройних сил Судану Абдель Фаттахом аль-Бурханом та командиром сил швидкого реагування Мухаммадом Хамданом Дагло. Діяльність останнього пов'язують із Російською Федерацією.

Саме з найманцями Хамдана Дагло, за версією британського оглядача, і працювали у якості інструкторів "вагнерівці".

Роджер Бойс наголошує, що сторонньому спостерігачеві дії в Судані можуть здатися кривавим місивом, але для Пригожина це комерційна нагода, оскільки участь у російсько-українській війні не приносить ні найманцям "Вагнера", ні самому "кухареві Путіна" економічну вигоду. Крім того, Пригожин вже втратив понад 30 тисяч найманців тільки в битвах за Донбас.

"Африка, навпаки, пропонує хороші прибутки. Континент із 30 відсотками світових запасів нафти та корисних копалин завжди буде серйозним роботодавцем для найманців", — зазначив міжнародний оглядач.

За словами Бойса, Євген Пригожин знає, що його цінність для Володимира Путіна не лише у лояльності та здатності постачати "гарматне м'ясо". Він – міст на глобальний південь; не дипломат точно, але більше, ніж просто зручний головоріз.

"Також є підозра, що Пригожин може розвинути вищі політичні амбіції, хоча б як другорядний гравець", — резюмував оглядач The Times.

Роджер Бойс — британський журналіст, письменник та міжнародний оглядач британської газети The Times. Він також веде колонку у німецькій газеті Der Tagesspiegel під назвою "Мій Берлін". Бойс увійшов до журналістики як кореспондента Reuters у Москві (1976–1977), приєднався до Financial Times як спеціаліст зі Східної Європи у 1978 році та був кореспондентом у Бонні FT з 1979 по 1981 рік. Потім він перейшов на The Times і став кореспондентом газети у Східній Європі у Варшаві, де висвітлював революцію Солідарності та введення воєнного стану. Також його відправили до Риму як кореспондента у Південній Європі (1987–1989).

Нагадаємо, 19 квітня політолог Олексій Кошель розповів про те, що Євгена Пригожина приберуть в автокатастрофі або "Новичком", бо "зійшов із рейок". За його словами, голова ПВК "Вагнер" останнім часом наробив багато помилок, тож за такі дії буде не просто відповідальність, а фізичне знищення.

Також 17 квітня стало відомо про те, що Володимир Путін не миритиме голову Міноборони РФ Сергія Шойгу із засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Російському президентові вигідні конфлікти між представниками різних відомств.