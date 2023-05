"Ему бы понравились": вдова астронома отправила прах мужа в космос (видео)

Клэр Мерсер отправила прах своего покойного супруга на орбиту в качестве прощания. Женщина отдала дань памяти своему любимому, который погиб в аварии.

В Великобритании Клэр Мерсер, вдова погибшего в 44 года астронома Джейсона Мерсера, отправила прах своего мужа на орбиту, поскольку ему бы понравились такие проводы. Об этом пишет Daily Star.

Такое прощание мужчина получил через четыре года после того, как был сбит и погиб на "умной" автостраде. Вдова отдала дань памяти своему любимому, который погиб вместе с 22-летним Александром Мургеануа в июне 2019 года. Мужчины остановилась на обочине дороги, чтобы обсудить незначительное столкновение. Они погибли когда другой водитель Прежемыслав Збигнев Шуба не справился с управлением и врезался в них на своем грузовике, за что провел 10 месяцев за решеткой.

Мужчина погиб в аварии вместе с 22-летним Александром Мургеануа в июне 2019 года Фото: Daily Star

После этого Клэр подняла прах мужа в небо, чтобы подчеркнуть опасность "умных" автострад.

"Джейсон был увлеченным астрономом, у него был очень большой телескоп в саду, а на его компьютер поступала информация из Nasa. Первоначально я сказала, что выпущу их, когда мы выиграем кампанию, но это занимает гораздо больше времени. Просто мне стало казаться странным хранить его прах так долго, когда я знала, что не планирую его хранить. Ему бы точно понравилась эта идея", — сказала она.

Издание отмечает, что планы правительства по созданию еще 14 "умных" автомагистралей были отменены в начале этого года, поскольку им не хватило "общественного доверия".

Клэр заявила, что будет продолжать кампанию с группой Smart Motorways Kill до тех пор, пока правительство "полностью не сдастся".

"Я действительно считаю, что тот факт, что они больше не собираются строить "умные" автомагистрали, является для правительства серьезным отказом. Я не понимаю, как они могут оправдать сохранение существующих дорого, если они говорят, что новые слишком опасны", — добавила она.

