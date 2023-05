"Йому б сподобалося": вдова астронома відправила прах чоловіка в космос (відео)

Клер Мерсер відправила прах свого покійного чоловіка на орбіту як прощання. Жінка віддала шану своєму коханому, який загинув в аварії.

У Великобританії Клер Мерсер, вдова загиблого в 44 роки астронома Джейсона Мерсера, відправила прах свого чоловіка на орбіту, оскільки йому сподобалися такі проводи. Про це пише Daily Star.

Таке прощання чоловік отримав через чотири роки після того, як був збитий та загинув на "розумній" автостраді. Вдова віддала шану своєму коханому, який загинув разом із 22-річним Олександром Мургеануа у червні 2019 року. Чоловіки зупинилися на узбіччі дороги, щоб обговорити незначне зіткнення. Вони загинули, коли інший водій Прежемислав Збігнєв Шуба не впорався з керуванням і врізався в них на своїй вантажівці, за що провів 10 місяців за ґратами.

Чоловік загинув в аварії разом із 22-річним Олександром Мургеануа у червні 2019 року Фото: Daily Star

Після цього Клер підняла прах чоловіка в небо, щоб наголосити на небезпеці "розумних" автострад.

"Джейсон був захопленим астрономом, у нього був дуже великий телескоп у саду, а на його комп'ютер надходила інформація з Nasa. Спочатку я сказала, що випущу їх, коли ми виграємо кампанію, але це займає набагато більше часу. Просто мені стало здаватися дивним зберігати його порох так довго, коли я знала, що не планую його зберігати. Йому б сподобалася ця ідея", — сказала вона.

Видання зазначає, що плани уряду щодо створення ще 14 "розумних" автомагістралей було скасовано на початку цього року, оскільки їм забракло "громадської довіри".

Клер заявила, що продовжуватиме кампанію з групою Smart Motorways Kill доти, доки уряд "цілком не здасться".

"Я дійсно вважаю, що той факт, що вони більше не збираються будувати "розумні" автомагістралі, є для уряду серйозною відмовою. Я не розумію, як вони можуть виправдати збереження тих, що існують дорого, якщо вони кажуть, що нові надто небезпечні", — додала. вона.

