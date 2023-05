Минус 57 градусов: мужчина, проживающий в Антарктиде, хотел налить напиток в стакан (видео)

Мэтти Джордан, проживающий на базе в Антарктиде, активно пользуется своими соцсетями, чтобы поделиться впечатлениями о жизни на новозеландской исследовательской станции. Его ролик с напитком Coca-Cola набрал почти 30 млн просмотров.

Мэтти Джордан, эксперт по строительству и управлению проектами в Антарктиде, рассказал о своем опыте, когда он решил налить себе стакан газированного напитка Coca-Cola. Об этом пишет LadBible.

Мужчина, проживающий на базе в Антарктиде, активно пользуется своими социальными сетями, чтобы поделиться впечатлениями о жизни на новозеландской исследовательской станции.

Идея употребить освежающий напиток в условиях антарктического климата может показаться немного абсурдной, Мэтти Джордан был настолько впечатлен подобным видео, что решил повторить его.

"Когда на улице -57°c, это единственное, что имеет смысл. Это было намного сложнее, чем я думал, но я был вдохновлен воссоздать эту кока-колу, льющуюся в стакан. Еще один вечер веселья на морозе", — рассказал мужчина.

Когда мужчина приступил к наливанию напитка из банки, он мгновенно замерз, превратившись в своего рода художественную скульптуру, достойную галереи. Видео понравилось пользователям, и некоторые из них пошутили, предложив добавить к напитку еще льда.

Мэтью Джордан влюбился в этот огромный континент во время круиза.

"Моя первая поездка в Антарктиду состоялась в 2014 году в качестве туриста. Я заказал круиз из Аргентины и провел 10 дней, плавая вокруг Антарктического полуострова. После этого я решил, что Антарктида — это то место, куда я хочу направить свою карьеру. В первую очередь меня привлекли природный ландшафт и посещение исследовательских станций. До этого момента я считал, что Антарктида предназначена только для ученых, и не знал, что там есть целая куча вспомогательного персонала из разных сфер деятельности", — рассказал мужчина The Guardian.

