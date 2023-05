Мінус 57 градусів: чоловік, який мешкає в Антарктиді, хотів налити напій у склянку (відео)

Метт Джордан, який проживає на базі в Антарктиді, активно користується своїми соцмережами, щоб поділитися враженнями про життя на новозеландській дослідницькій станції. Його ролик із напоєм Coca-Cola набрав майже 30 млн переглядів.

Related video

Метт Джордан, експерт з будівництва та управління проєктами в Антарктиді, розповів про свій досвід, коли він вирішив налити собі склянку газованого напою Coca-Cola. Про це пише LadBible.

Чоловік, який проживає на базі в Антарктиді, активно користується своїми соціальними мережами, щоби поділитися враженнями про життя на новозеландській дослідницькій станції.

Ідея вжити освіжаючий напій в умовах антарктичного клімату може здатися трохи абсурдною, Метт Джордан був настільки вражений подібним відео, що вирішив повторити його.

"Коли на вулиці -57°c, це єдине, що має сенс. Це було набагато складніше, ніж я думав, але я був натхненний відтворити цю кока-колу, що ллється у склянку. Ще один вечір веселощів на морозі", — розповів чоловік. .

Коли чоловік розпочав наливати напій з банки, він миттєво змерз, перетворившись на своєрідну художню скульптуру, гідну галереї. Відео сподобалося користувачам, і деякі з них пожартували, запропонувавши додати ще льоду до напою.

Метью Джордан закохався у цей величезний континент під час круїзу.

"Моя перша поїздка в Антарктиду відбулася у 2014 році як турист. Я замовив круїз з Аргентини і провів 10 днів, плаваючи навколо Антарктичного півострова. Після цього я вирішив, що Антарктида — це те місце, куди я хочу направити свою кар'єру. Насамперед мене зачарував природний ландшафт і відвідування дослідницьких станцій. До цього моменту я вважав, що Антарктида призначена тільки для вчених, і не знав, що там є ціла купа допоміжного персоналу з різних сфер діяльності", — розповів він The Guardian.

Раніше Фокус писав, що американка ризикує життям щоразу, коли йде на роботу. Грейс Гуд виступала на загальнонаціональних телеканалах, грала у перервах шоу NBA, гастролювала з Cirque Dreams та брала участь у програмі Ripley's Believe It or Not.

Також повідомлялося, що бармен звільнився через заборону пити у свій вихідний день. Чоловік пішов із роботи через неповажне ставлення до себе з боку свого роботодавця. Історія стала вірусною у соцмережах, людям сподобалися дотепні відповіді працівника.