Вспомнил Путина и Шойгу: полковника ГРУ наказали за "дискредитацию ВС РФ" (фото)

Отставной топ-офицер Владимир Квачков получил штраф в размере 40 тысяч рублей за три сообщения в социальной сети "Одноклассники". Несмотря на критику властей, полковник ГРУ поддерживает войну против Украины.

Related video

В России суд наказал отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова за "дискредитацию ВС РФ". Об этом пишет российское издание "Медиазона".

Причиной дела стали три поста в "Одноклассниках".

Об административном деле стало известно в середине июля. Квачков сразу обратился в суд, чтобы обжаловать составление протокола, но судья тогда даже не рассматривала это дело, поскольку обвиняемый поспешил и, не дождавшись решения суда по самому протоколу, принялся его обжаловать.

На суде по протоколу полковник уверял, что к постам в соцсети непричастен и требовал наказать администраторов группы, которые "запятнали честь российского офицера". Экс-разведчика таки признали виновным в "дискредитации" армии РФ и оштрафовали на 40 тысяч рублей.

На суде полковник выкрикнул: "На мой взгляд, дискредитируют Вооруженные силы следующие граждане: Путин, Шойгу, Герасимов...". После этого судья его прервала.

Полковник ГРУ Квачков на суде. Фото: "Медиазона"

Как сообщают журналисты, несмотря на критику власти, Квачков поддерживает войну России против Украины и обстрелы украинских городов, но требует "перейти от спецоперации к полномасштабной войне с украинской армией".

Напомним, что в оккупированном Крыму трех жителей села Золотое поле арестовали за исполнение в общественном месте украинских песен. Им инкриминировали дискредитацию ВС РФ и публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики.

Ранее россиянина, который нарисовал граффити "Путин — вор", отправили на лечение в психиатрическую больницу". Суд приговорил мужчину к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице.