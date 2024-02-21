"Неприятный тип": Такер Карлсон заявил, что Борис Джонсон запросил $1 млн за интервью об Украине

Журналист назвал бывшего главу правительства Британии "более скользким", чем президент России Владимир Путин.

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Американский журналист Такер Карлсон, который недавно взял интервью у президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил, что бывший премьер-министр Великобритании якобы потребовал у него миллион долларов за интервью о его позиции по Украине. Об этом он сказал в интервью Blaze.

По словам Карлсона, он отправил экс-премьеру Британии запрос на интервью после того, как политик прокомментировал его разговор с российским президентом, назвав журналиста "орудием Кремля".

Карлсон утверждает, что сначала получил отказ, а затем один из советников Джонсона якобы сказал, что интервью с политиком будет стоить ему "миллион в долларах США в золоте или биткоинах". По словам журналиста, это произошло несколько дней назад.

"Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня миллион долларов. Так что вы говорите мне, что Борис Джонсон гораздо более скользкий и неприятный тип, чем Владимир Путин, что на самом деле так", — заявил он.

Отметим, что 9 февраля Джонсон высказался об интервью Карлсона с Путиным. Он указал на то, что американский журналист не задавал российскому президенту "жестких вопросов", в частности о военной агрессии РФ в Украине.

"Он не спросил Путина, почему даже сейчас он использует самые жестокие средства современной войны, чтобы калечить и убивать невинных украинских граждан. Он не привлек его к ответственности за пытки, изнасилования, взрывы детских садов", — констатировал Джонсон.

Напомним, 7 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону. Накануне журналист подтвердил, что он находится в Москве.

Позже, 14 февраля, росСМИ указали на то, что интервью Путина Такеру Карлсону провалилось по всей России. По данным журналистов, российские пропагандистские программы, сериалы и развлекательные шоу оказались россиянам интереснее, чем интервью президента.