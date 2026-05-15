Израиль не принял судно РФ с краденным украинским зерном: куда оно направилось

Российский сухогруз PANORMITIS, который перевозил украинское зерно из временно оккупированных территорий Украины, ожидает разрешения на заход в турецкий порт после неудачной попытки разгрузки в Израиле.

В апреле израильский импортер Zenziper решил не принимать груз после публичного конфликта между Украиной и Израилем, и сейчас борт с зерном находится возле Турции, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук изданию The Times of Israel.

"Мы надеемся, что они (Турция, — прим. ред) поступят правильно, как это сделал Израиль", — сказал он.

По словам Корнийчука, Министерство иностранных дел Украины и Генеральная прокуратура работают над тем, чтобы убедить Анкару не принимать груз.

Согласно сообщениям турецких СМИ, судно PANORMITIS прибыло в турецкий порт Искендерун 13 мая.

Зерновой скандал между Украиной и Израилем: что известно

13 апреля стало известно, что порт Хайфы принял российский сухогруз ABINSK, который ожидал захода с 23 марта. Ранее судно фиксировали в оккупированной Керчи, откуда он вышел 17 марта 2026 года. Оно перевозило в Израиль зерно из оккупированных территорий.

27 апреля появилась информация о том, что тот же порт принял судно PANORAMITIS, которое также перевозило краденное украинское зерно.

В связи с этим глава МИД Андрей Сибига написал, что трудно понять отсутствие должной реакции Израиля на законный запрос Украины относительно предыдущего судна, доставлявшего краденый товар в Хайфу.

"Теперь, когда еще одно такое судно прибыло в Хайфу, мы еще раз предостерегаем Израиль от принятия краденого зерна и вреда нашим отношениям", — говорилось в сообщении.

В свою очередь его израильский коллега Гидеон Саар заявил в Х, что дипломатические отношения не ведутся через соцсети или прессу, а также добавил, что доказательства, подтверждающие эти обвинения, до сих пор не предоставлены.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке пакета санкций против тех, кто торгует ворованным зерном, и тех, кто его покупает.

К делу подключилась Европейская комиссия, которая обратилась к Израилю для выяснения информации о разгрузке в порту Хайфы судна российского "теневого флота" с похищенным в Украине зерном.

