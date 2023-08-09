"Наглые прохожие": британцы следят за мусорным баком во время прямой трансляции (видео)

Исследование, проведенное компанией OnePoll, выявило самые странные вещи, найденные в мусорных контейнерах строителей. Среди них были украденный пустой банкомат, спящий человек и даже фотография Адольфа Гитлера.

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Всю неделю британцы могут наблюдать за тем, что "наглые прохожие" пытаются выбросить в мусорный контейнер на одной из лондонских улиц. Об этом пишет Daily Express.

Сотни интернет пользователей подключились к необычной прямой трансляции, чтобы посмотреть, что люди выбрасывают в мусорные баки. Программа Skip Watch TV начала съемки после того, как в результате опроса 250 британских строителей выяснилось, что 70% из них стали жертвами того, что их мусорные контейнеры заполняются чужим мусором, что заставляет их выкладывать деньги из собственного кармана.

Всего за 24 часа "наглые прохожие" выбросили в мусорный контейнер картон, зеркало и даже морозильную камеру, но не подозревали, что их засекли тайные камеры, установленные у кафе Terry's в Саутворке.

Прямая трансляция будет вестись ежедневно с понедельника 7 августа до пятницы 11 августа, фиксируя весь мусор, который выбрасывают люди. Исследование показало, что заполнение контейнера ненужным мусором обходится строителям в среднем в 121 фунт стерлингов (5659 гривен) из собственного кармана.

Местные жители часто крачат и грубо разговаривают с мусорщиками Фото: SWNS

Издание отмечает, что почти восемь из десяти (78%) видели, как люди выбрасывают мусор в мусорный контейнер, причем 65% даже сталкивались с мусорщиком. И, что вызывает беспокойство, 54% опрошенных кричали на коммунальных работников или грубо разговаривали с ними из-за того, что их мусор занимает место.

"Мусорные свалки имеют серьезные последствия для британских строителей. Они работают круглые сутки, чтобы помочь стране двигаться вперед, и последнее, что им нужно, — это дополнительные неудобства и необходимость вывозить мусор, когда они находятся на стройплощадке. Строители — это опора нации. Они поддерживают нас, а мы должны поддерживать их", — рассказал Клайв Холланд, ведущий на радио Fix Radio.

Исследование, проведенное компанией OnePoll, также выявило самые странные вещи, найденные в мусорных контейнерах строителей: украденный пустой банкомат, спящий человек и даже фотография Адольфа Гитлера. Среди других странных находок — полная статуя римского солдата и секс-игрушки, а также использованные подгузники.

Самыми неблагоприятными регионами для разбрасывания мусора были признаны крупные города, в том числе Лондон, Бирмингем и Глазго.

Ранее Фокус сообщал, что семья заработала $7,6 млн нелегально ввозя мусор для переработки. За 8 месяцев своих преступных действий обвиняемые в мошенничестве ввезли около 178 тонн пластика и алюминия. Следователи также обнаружили тайник с "нелегально импортированной тарой для напитков" стоимостью еще 1 млн долларов.

Также стало известно, что мужчина получил штраф за оставленные бутылки рядом с мусорным баком. Нил Робинсон не заметил предупреждающий знак, когда оставил свой пакет рядом с забитым до краев мусорным баком.