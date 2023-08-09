"Нахабні перехожі": британці стежать за сміттєвим баком під час прямої трансляції (відео)

Дослідження, проведене компанією OnePoll, виявило найдивніші речі, знайдені в сміттєвих контейнерах будівельників. Серед них були вкрадений порожній банкомат, спляча людина і навіть фотографія Адольфа Гітлера.

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Увесь тиждень британці можуть спостерігати за тим, що "нахабні перехожі" намагаються викинути в сміттєвий контейнер на одній із лондонських вулиць. Про це пише Daily Express.

Сотні інтернет-користувачів під'єдналися до незвичайної прямої трансляції, щоб подивитися, що люди викидають у сміттєві баки. Програма Skip Watch TV почала зйомки після того, як у результаті опитування 250 британських будівельників з'ясувалося, що 70% з них стали жертвами того, що їхні сміттєві контейнери заповнюються чужим сміттям, що змушує їх викладати гроші з власної кишені.

Усього за 24 години "нахабні перехожі" викинули в сміттєвий контейнер картон, дзеркало і навіть морозильну камеру, але не підозрювали, що їх засікли таємні камери, встановлені біля кафе Terry's у Саутворку.

Пряма трансляція вестиметься щодня з понеділка 7 серпня до п'ятниці 11 серпня, фіксуючи все сміття, яке викидають люди. Дослідження показало, що заповнення контейнера непотрібним сміттям обходиться будівельникам у середньому в 121 фунт стерлінгів (5659 гривень) із власної кишені.

Місцеві жителі часто крачать і грубо розмовляють зі сміттярами Фото: SWNS

Видання зазначає, що майже вісім із десяти (78%) бачили, як люди викидають сміття в сміттєвий контейнер, причому 65% навіть стикалися зі сміттярем. І, що викликає занепокоєння, 54% опитаних кричали на комунальних працівників або грубо розмовляли з ними через те, що їхнє сміття займає місце.

"Сміттєзвалища мають серйозні наслідки для британських будівельників. Вони працюють цілодобово, щоб допомогти країні рухатися вперед, і останнє, що їм потрібно, — це додаткові незручності та необхідність вивозити сміття, коли вони перебувають на будмайданчику. Будівельники — це опора нації. Вони підтримують нас, а ми повинні підтримувати їх", — розповів Клайв Голланд, ведучий на радіо Fix Radio.

Дослідження, проведене компанією OnePoll, також виявило найдивніші речі, знайдені в сміттєвих контейнерах будівельників: вкрадений порожній банкомат, спляча людина і навіть фотографія Адольфа Гітлера. Серед інших дивних знахідок — повна статуя римського солдата і секс-іграшки, а також використані підгузки.

Найнесприятливішими регіонами для розкидання сміття було визнано великі міста, зокрема Лондон, Бірмінгем і Глазго.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я заробила $7,6 млн, нелегально ввозячи сміття для перероблювання. За 8 місяців своїх злочинних дій обвинувачені в шахрайстві ввезли близько 178 тонн пластику та алюмінію. Слідчі також виявили схованку з "нелегально імпортованою тарою для напоїв" вартістю ще 1 млн доларів.

Також стало відомо, що чоловік отримав штраф за залишені пляшки поруч зі сміттєвим баком. Ніл Робінсон не помітив застережливий знак, коли залишив свій пакет поруч із забитим до країв сміттєвим баком.