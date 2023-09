Праздник не задался: женщину обвинили в убийстве невесты в день свадьбы (фото)

Жених погибшей рассказал, что виновница ДТП весь день провела в барах и подал иск на заведения, которые "не проявили должную осмотрительность" при подаче алкокольных напитков женщине.

12 сентября суд присяжных Южной Каролины вынес обвинительное заключение по четырем пунктам в отношении женщины, которая, находясь за рулем в нетрезвом состоянии и превысив скорость более чем в два раза, врезалась в заднюю часть гольф-кара, в результате чего погибла невеста в день своей свадьбы и еще три человека получили ранения. Об этом пишет The Mirror.

По словам следователей, данные, полученные с арендованного автомобиля Джейми Ли Комороски, свидетельствуют о том, что она ехала со скоростью 65 миль в час (105 км/ч) и лишь ненадолго затормозила перед тем, как врезаться в гольф-карт около 10 часов вечера в пятницу на Фолли-Бич. Ограничение скорости на острове, расположенном недалеко от Чарльстона, составляет 25 миль/ч (40 км/ч).

Джейми Ли Комороски была арестована на месте происшествия и, как сообщается, на своем первом судебном слушании проявила эмоциональное состояние, говоря: "Я не могу поверить, что это происходит в моей жизни, и моя жизнь закончится. Боже мой. Просто не могу поверить, что это случилось со мной. Почему именно я? Мне придется провести здесь годы и годы, и годы…"

В результате аварии господин Хатчинсон получил серьезные травмы: две сломанные ноги, одну из которых пришлось восстанавливать хирургическим путем. Кроме того, он получил переломы костей лица, также подлеченные хирургически, сломанные позвонки в спине, кровоизлияния в мозг и многочисленные порезы, на которые наложили швы.

По данным издания Post and Courier, Комороски была доставлена в учреждение с кровяными глазами и запахом алкоголя, и, как сообщается, ударилась головой о стол медсестры, когда ей отказали в возможности сделать звонок. По сообщению газеты, ее поместили в специальное кресло с ограничителями, и она продолжала ударяться головой, плача.

В разговоре по телефону со своим бойфрендом 2 мая подозреваемая, как утверждается, выразила раскаяние и опасения, что люди подумают о ней плохо. Ее семья наняла известных адвокатов Натана С. Уильямса и Кристофера С. Грамиччиони для представления интересов Комороски.

25-летнюю женщину обвинили в непреднамеренном убийстве невесты Фото: The Mirror

"Но я хотела убедиться, что смогу извиниться, и они сказали, что мне это удастся", — сказала она, на что ей ответили: "Слушай, перестань об этом говорить". В другом телефонном разговоре ее отец сказал, что, по его мнению, ее дочери "придется отсидеть" после того, как она предположила, что думает получить меньше 15 лет тюрьмы.

36-летний Арик Хатчинсон, муж погибшей на мосту, уже подал 17 мая иск против Комороски о причинении смерти по неосторожности. В иске утверждается, что Комороски провела "день в барах, наполненный выпивкой", а заведения, которые она посетила в тот день, обязаны были "проявить должную осторожность" при подаче алкогольных напитков. Помимо Комороски, в иске фигурируют такие заведения, как Snapper Jacks, The Drop-In Bar and Deli, The Crab Shack, Taco Boy, El Gallo Bar and Grill, а также Bottle Cap Holdings, LLC.

