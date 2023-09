Свято не вдалося: жінку звинуватили у вбивстві нареченої в день весілля (фото)

Наречений загиблої розповів, що винуватиця ДТП увесь день провела в барах, і подав позов на заклади, які "не проявили належної обачності" під час подачі алкокольних напоїв жінці.

12 вересня суд присяжних Південної Кароліни ухвалив обвинувальний висновок за чотирма пунктами щодо жінки, яка, перебуваючи за кермом у нетверезому стані та перевищивши швидкість у понад два рази, врізалася в задню частину гольф-кара, унаслідок чого загинула наречена в день свого весілля та ще троє людей дістали поранення. Про це пише The Mirror.

За словами слідчих, дані, отримані з орендованого автомобіля Джеймі Лі Комороскі, свідчать про те, що вона їхала зі швидкістю 65 миль на годину (105 км/год) і лише ненадовго загальмувала перед тим, як врізатися в гольф-карт близько 10 години вечора в п'ятницю на Фоллі-Біч. Обмеження швидкості на острові, розташованому недалеко від Чарльстона, становить 25 миль/год (40 км/год).

Джеймі Лі Комороскі була заарештована на місці події і, як повідомляється, на своєму першому судовому слуханні проявила емоційний стан, кажучи: "Я не можу повірити, що це відбувається в моєму житті, і моє життя закінчиться. Боже мій. Просто не можу повірити, що це сталося зі мною. Чому саме я? Мені доведеться провести тут роки і роки, і роки, і роки..."

Унаслідок аварії пан Хатчінсон отримав серйозні травми: дві зламані ноги, одну з яких довелося відновлювати хірургічним шляхом. Крім того, він отримав переломи кісток обличчя, також підліковані хірургічно, зламані хребці в спині, крововиливи в мозок і численні порізи, на які наклали шви.

За даними видання Post and Courier, Комороскі доправили в установу з кров'яними очима і запахом алкоголю, і, як повідомляється, вона вдарилася головою об стіл медсестри, коли їй відмовили в можливості зробити дзвінок. За повідомленням газети, її помістили в спеціальне крісло з обмежувачами, і вона продовжувала вдарятися головою, плачучи.

У розмові телефоном зі своїм бойфрендом 2 травня підозрювана, як стверджується, висловила каяття і побоювання, що люди подумають про неї погано. Її сім'я найняла відомих адвокатів Натана С. Вільямса і Крістофера С. Граміччіоні для представлення інтересів Комороскі.

"Але я хотіла переконатися, що зможу просити вибачення, і вони сказали, що мені це вдасться", — сказала вона, на що їй відповіли: "Слухай, перестань про це говорити". В іншій телефонній розмові її батько сказав, що, на його думку, її доньці "доведеться відсидіти" після того, як вона припустила, що думає отримати менш як 15 років в'язниці.

36-річний Арік Хатчінсон, чоловік загиблої на мосту, вже подав 17 травня позов проти Комороскі про заподіяння смерті з необережності. У позові стверджується, що Комороскі провела "день у барах, наповнений випивкою", а заклади, які вона відвідала того дня, зобов'язані були "проявити належну обережність" під час подачі алкогольних напоїв. Крім Комороскі, у позові фігурують такі заклади, як Snapper Jacks, The Drop-In Bar and Deli, The Crab Shack, Taco Boy, El Gallo Bar and Grill, а також Bottle Cap Holdings, LLC.

