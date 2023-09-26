На грани развода: жена не смогла простить мужу татуировку в "запрещенном месте"

По словам мужчины, он набил татуировку на груди в области соска. Это вызвало негодование жены, потому что он не учел ее мнение.

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Татуировки могут вызывать разногласия в семье и порой иметь серьезные последствия. Несмотря на то, что более четверти британцев украшены татуировками, эта форма искусства остается спорной в семейных отношениях. Она может нравиться одному партнеру, но вызывать негодование у другого, несмотря на глубокий символизм, как показал недавний случай семейной пары из Великобритании. Об этом пишет The Mirror.

Мужчина, рассказавший свою историю на Reddit, решил отметить свое отцовство, сделав татуировку на груди. Его исходный план не включал татуировку на соске, так как он боялся боли в этой области. Однако художник посоветовал включить сосок в дизайн, чтобы татуировка выглядела естественно и гармонично. Мужчина решил согласиться с его рекомендацией.

На начальном этапе он не рассказал жене о планах на включение соска в татуировку, но позже изменил решение и сделал это. Это привело к серьезной ссоре в их браке, так как жена выступила категорически против татуированных сосков, что вызвало у мужчины большое недопонимание. Он утверждает, что если бы знал о негативной реакции жены, он не стал бы делать татуировку в этой области.

Татуировка была посвящена рождению их дочери и включала имя и дату рождения ребенка, а также изображение красной розы и котенка, обнимающего своего отца-кота. Сосок был частью дизайна и был покрыт черными чернилами в качестве фона.

"Она назвала меня эгоистом и сказала, что я не думаю о ней и о нашей семье, когда принимаю решения. Что я веду себя как холостяк без семьи и должен был сразу же позвонить ей, когда план менялся, чтобы она могла высказать свое мнение. Затем она сказала мне, что я больше не буду ее привлекать, потому что я теперь неравномерный, и что она ненавидит татуированные соски", — рассказал мужчина.

С тех пор их отношения охладились, и брак стал испытывать трудности. Мужчина чувствует себя неуверенно и не знает, как решить эту семейную проблему. Ему стало неловко даже поднимать свою дочь, так как татуировка была сделана в ее честь.

Пользователи Reddit предложили мужчине рассмотреть ситуацию более глубоко и попытаться разобраться в причинах конфликта. Один из них посоветовал обсудить с женой, почему ей так важно, чтобы сосок не был татуированным, так как это может скрывать более серьезные причины беспокойства. Другой пользователь предположил, что жена могла испытывать стресс из-за родов и нуждается в понимании и поддержке.

Напомним, 7-летняя девочка вернулась домой с настоящей татуировкой, которую набила тетя. По словам девочки, тетя также сделала татуировки своим двум детям, не меняя иглы.

Ранее сообщалось, что 56-летняя жительница Германии потратила 29 тысяч евро на татуировки по всему телу, чтобы выглядеть как "красивый луг".