Топ-5 "ленивых" способов похудеть за месяц – попробуйте и увидите результат

Похудеть не так легко и летом, а зимой, когда ограничивается активность и не очень хочется выходить на холод – это сделать еще сложнее. Но есть несколько способов контролировать свой вес без изнурительных тренировок.

Related video

Чтобы похудеть, не всегда нужно тренироваться до изнеможения или жить впроголодь. Гораздо важнее каждый день совершать маленькие шаги и неотступно следовать к своей цели. Диетолог Эми Гудсон поделилась с журналом Eat this, no that доступными любому человеку способами похудеть, которые не требуют специальной подготовки.

Пейте горячий чай

Горячий чай в холодную погоду не только согревает и успокаивает. Напиток помогает вам обеспечивать тело необходимой влагой и контролировать чувство голода. Это может быть любой вариант чая:

черный;

зеленый;

травяной;

ройбуш;

каркаде.

К тому же калорийность таких напитков крайне невысока, если, конечно, не добавлять в них избыток сахара.

Не забывайте есть первое

Вы удивитесь, но простой домашний суп может совершить чудо с вашей фигурой и улучшить самочувствие. Так что особенно в зимний сезон самое время включить его в свой рацион. Тарелка супа убережет вас от переедания и поможет проконтролировать порции более калорийных блюд, которые вам захочется съесть.

Добавьте белок на завтрак

Давно известно, что белковый завтрак помогает контролировать вес и заряжает энергией на весь день. Белок помогает быстрее ощутить сытость и дольше не испытывать голод, что помогает избегать не самых полезных перекусов между приемами пищи.

"Всего 25-30 граммов белка на завтрак поможет утолить голод на все утро", – утверждает доктор Гудсон.

Чтобы добавить в свой завтрак белок, включите в него:

греческий йогурт;

творог;

яйца;

молоко.

Потребляйте больше клетчатки

Зима за окном – не повод забывать о необходимом количестве овощей и фруктов. К тому же их использование сделает ваш рацион гораздо более разнообразным. Клетчатка отлично способствует пищеварению, вы дольше будете чувствовать себя сытым. К тому же многие овощи и фрукты богаты антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет и помогают справляться с простудами в холодное время.

Возьмите тарелки поменьше

Из всех вариантов похудеть, этот, пожалуй самый "ленивый". Эта простейшая привычка помогает контролировать свой вес множеству людей. Элементарный психологический маневр покажет, что вы едите больше, чем на самом деле. Ведь один только вид полной до краев тарелки порой делает вас еще более сытым.

Напомним, еще одну диету для ленивых. Когда дело доходит до диеты, многие сдуваются, проявляя лень и слабость. Но здоровое питание необязательно должно быть тяжелой работой. Эти 6 советов помогут похудеть не напрягаясь.

Ранее Фокус рассказал 10 секретов, которые помогут быстро похудеть и избавиться от жира на животе. Если вы хотите быстро похудеть и избавиться от лишнего жира на животе, первый шаг — это внести несколько простых изменений в свой распорядок дня.