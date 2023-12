Топ 5 "лінивих" способів схуднути за місяць — спробуйте і побачите результат

Схуднути не так легко і влітку, а взимку, коли обмежується активність і не дуже хочеться виходити на холод — це зробити ще складніше. Але є кілька способів контролювати свою вагу без виснажливих тренувань.

Щоб схуднути, не завжди потрібно тренуватися до знемоги або жити впроголодь. Набагато важливіше щодня робити маленькі кроки і невідступно йти до своєї мети. Дієтологиня Емі Гудсон поділилася із журналом Eat this, no that доступними будь-якій людині способами схуднути, які не потребують спеціальної підготовки.

Пийте гарячий чай

Гарячий чай у холодну погоду не тільки зігріває і заспокоює. Напій допомагає вам забезпечувати тіло необхідною вологою і контролювати відчуття голоду. Це може бути будь-який варіант чаю:

чорний;

зелений;

трав'яний;

ройбуш;

каркаде.

До того ж, калорійність таких напоїв украй невисока, якщо, звісно, не додавати в них надлишок цукру.

Не забувайте їсти перше

Ви здивуєтеся, але простий домашній суп може зробити диво з вашою фігурою і поліпшити самопочуття. Тож особливо в зимовий сезон саме час додати його у свій раціон. Тарілка супу вбереже вас від переїдання і допоможе проконтролювати порції більш калорійних страв, які вам захочеться з'їсти.

Додайте білок на сніданок

Давно відомо, що білковий сніданок допомагає контролювати вагу і заряджає енергією на весь день. Білок допомагає швидше відчути ситість і довше не відчувати голод, що допомагає уникати не найкорисніших перекусів між прийомами їжі.

"Усього 25-30 грамів білка на сніданок допоможе втамувати голод на весь ранок", — стверджує доктор Гудсон.

Щоб додати до свого сніданку білок, додайте до нього:

грецький йогурт;

сир;

яйця;

молоко.

Споживайте більше клітковини

Зима за вікном — не привід забувати про необхідну кількість овочів і фруктів. До того ж їх використання зробить ваш раціон набагато різноманітнішим. Клітковина відмінно сприяє травленню, ви довше почуватиметеся ситим. До того ж багато овочів і фруктів багаті антиоксидантами, які зміцнюють імунітет і допомагають справлятися із застудами в холодну пору.

Візьміть менші тарілки

З усіх варіантів схуднути, цей, мабуть, найбільш "лінивий". Ця найпростіша звичка допомагає контролювати свою вагу безлічі людей. Елементарний психологічний маневр покаже, що ви їсте більше, ніж насправді. Адже один тільки вигляд повної до країв тарілки часом робить вас ще більш ситим.

