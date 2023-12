Топ-8 лучших продуктов для повышения иммунитета

Каждую осень те, кто заботится о своем здоровье, начинают искать продукты, повышающие иммунитет. Поиск в Google выдаст около 200 000 результатов, но правда в том, что не существует какого-то одного продукта, который бы гарантировал, что ваш организм будет работать наилучшим образом в борьбе с бактериями или вирусами.

Однако, несколько недавних исследований показывают, что качество вашего рациона и образа жизни, а также определенные богатые питательными веществами продукты, повышающие иммунитет, могут сыграть роль в укреплении иммунной системы вашего организма к предстоящему сезону холодов. Об этом пишет онлайн-журнал Eat This Not That.

Иммунная система представляет собой сложную сеть клеток, тканей и органов, которые распознают потенциальный патоген, такой как бактерии и вирусы, когда он попадает в ваш организм, и предпринимают шаги для нейтрализации угрозы. Многие витамины, минералы и другие биологически активные соединения в пищевых продуктах играют важную роль в иммунной системе.

К наиболее важным питательным веществам для иммунитета относятся:

витамины А (бета-каротин), В, С, D, Е;

фолиевая и линолевая кислоты;

медь и железо;

селен и цинк.

Недостаток любого из этих питательных веществ может поставить под угрозу способность вашего организма бороться с патогенами.

Рацион для повышения иммунитета должен быть сфокусирован на растительной диете, поскольку большинство биологически активных соединений, которые помогают поддерживать функционирование иммунной системы, присутствуют в продуктах растительного происхождения.

Вот восемь лучших продуктов, чтобы укрепить иммунную систему этой зимой.

Ягоды

Все ягоды содержат витамин С и антиоксиданты, которые помогут укрепить вашу иммунную систему, согласно обзорной статье, опубликованной в журнале Molecules. Ягоды богаты полезными антоцианами, которые являются мощными антиоксидантами. Согласно исследованиям, эти соединения приносят многочисленные преимущества для здоровья, включая здоровье иммунитета.

Чеснок

Существует более 5000 опубликованных исследовательских статей о чесноке и его роли в иммунной функции. По данным Рочестерского университета, аллиин является основным биологически активным соединением чеснока и действует как антибактериальный агент. Он также содержит аллицин, который действует как природный антибиотик. Чеснок уже давно используется в качестве антисептического, антибактериального и противогрибкового средства, а также может укрепить иммунную систему, помогая бороться с вирусами и другими патогенами.

Зелень

По словам диетолога из Феникса Райана Гейгера, зелень, содержит витамин С и антиоксиданты и отлично подходит для поддержания вашего иммунитета. Листовая зелень содержит несколько питательных веществ, связанных с улучшением иммунитета, в том числе:

клетчатку для здоровья кишечника,

витамин С,

бета-каротин

сотни других биологически активных соединений.

Крестоцветные овощи

Эти популярные овощи семейства крестоцветных содержат уникальные биологически активные вещества, которые могут напрямую улучшить ваш иммунитет. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cell, овощи семейства крестоцветных оказывают прямое влияние на химический сигнал, запускающий внутриэпителиальные лимфоциты – иммунные клетки, которые служат первой линией защиты от патогенов. Ученые сообщили, что в исследовании, когда животные были лишены крестоцветных овощей в своем рационе, около 70-80% этих защитных клеток исчезли.

Цитрусовые

Цитрусовые – один из лучших источников витамина С, фолиевой кислоты и сотен других полезных биологически активных компонентов, которые могут помочь укрепить вашу иммунную систему. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Immunology, цитрусовые помогают снизить окислительный стресс и контролировать системное воспаление. Витамин С и фолиевая кислота поддерживают функцию многих типов иммунных клеток, включая естественные клетки-киллеры и Т-клетки. Более того, некоторые из основных биологически активных компонентов, присутствующих в цитрусовых, обладают противовоспалительными свойствами

Миндаль

Миндаль часто рекламируют как продукт, повышающий иммунитет, потому, что он содержит:

клетчатку;

полезные ненасыщенные жиры;

растительный белок;

магний;

селен;

медь;

цинк;

витамин Е.

Миндаль содержит больше витамина Е, чем любой другой орех, а исследования показали, что он способствует увеличению количества Т-клеток – клеток иммунной системы, способных нейтрализовать болезнетворные микроорганизмы. Более того, другие исследования показывают, что миндаль также улучшает микробиоту кишечника, что также укрепляет иммунитет.

Семена

В лекарства от кашля и простуды часто добавляют селен, потому, что селен повышает уровень лейкоцитов, что может улучшить способность организма бороться с инфекциями. Употребление питательных продуктов, богатых селеном, – это один из способов поддерживать иммунную систему в тонусе. В одном исследовании, опубликованном в журнале Advances in Nutrition, сообщается о том, как селен способствует клеточному иммунному ответу. Авторы предполагают, что диетический селен можно рассматривать в качестве вспомогательной терапии наряду с традиционными лекарствами при борьбе с инфекциями.

Тыква, кунжут, конопля и другие семена также богаты витаминами группы В, клетчаткой и цинком – питательными веществами, которые необходимы для борьбы с бактериями, вирусами и грибками.

Грибы

Грибы содержат несколько ключевых питательных веществ, которые поддерживают здоровую иммунную систему, включая селен, витамин D и B6.

По данным Национального института здравоохранения Великобритании, иммунная система нуждается в витамине D для защиты от бактерий и вирусов. Грибы – единственный пищевой продукт, содержащий 50–128% витамина D природного происхождения. Например, грибы портобелло содержат 120% рекомендуемой суточной нормы витамина D.

