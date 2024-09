Продавец от Бога: мужчина выменял обычную скрепку на двухэтажный дом (фото)

Кайл Макдональд подробно описал свою схему в книге One Red Paperclip, а также в выступлении на конференции TED.

Кайл Макдональд из Канады с помощью серии из 14 обменов выменять красную канцелярскую скрепку на дом. Мужчину вдохновила на свершения игра Bigger and Better, где нужно обменять мелкую вещь на что-то лучшее. Однако он решил поэкспериментировать с масштабами сделок — и не прогадал. Об этом пишет издание LADbible.

Эта история началась в 2005 году, когда Кайлу исполнилось 26 лет. Мужчине надоело платить за дорогую аренду жилья в Монреале, поэтому он решил с помощью хитроумной схемы получить собственный дом. Трудно поверить, но на реализацию задуманного ушло около одного года.

Сначала Макдональд выставил скрепку на сайте, созданном специально для этого проекта, выменяв ее на ручку в форме рыбы, которую обменял на дверную ручку ручной работы. Далее в серии обменов он обзавелся печью, генератором Honda EX мощностью 1000 Вт, "набором для быстрой вечеринки" (пустой бочкой и неоновой вывеской Budweiser), снегоходом Bombardier, оплаченной поездкой в Яхк (Британская Колумбия), грузовиком, приглашением на вечер с рок-звездой Элисом Купером. В конце концов, Макдональд получил право сыграть роль в фильме, которую обменял на дом стоимостью 50 тысяч долларов в маленьком городке Киплинг.

"Мы с девушкой арендовали квартиру в Монреале, но я всегда хотел иметь собственный дом. Думаю, стал первым, кто попытался это сделать в интернете. Всегда знал, что это возможно. Любые барьеры можно преодолеть, если захотеть", — сказал он в эфире программы BBC Today.

Позже Кайл решил продать двухэтажный дом владельцу ресторана, который превратил объект недвижимости в тематическое заведение под названием Paperclip Cottage Cafe. Гости могут увидеть здесь большую скульптуру скрепки, выставленную на всеобщее обозрение, чтобы запечатлеть в истории предпринимательский талант предыдущего владельца.

Кстати, Кайл подробно описал свою схему в книге One Red Paperclip: Or How an Ordinary Man Achieved His Dream with the Help of a Simple Office Supply, а также в выступлении на конференции TED в 2015 году.

