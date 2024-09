Продавець від Бога: чоловік виміняв звичайну скріпку на двоповерховий будинок (фото)

Кайл Макдональд детально описав свою схему в книжці One Red Paperclip, а також у виступі на конференції TED.

Кайл Макдональд з Канади за допомогою серії з 14 обмінів виміняти червону канцелярську скріпку на будинок. Чоловіка надихнула на звершення гра Bigger and Better, де потрібно обміняти дрібну річ на щось краще. Однак він вирішив поекспериментувати з масштабами угод — й не прогадав. Про це пише видання LADbible.

Ця історія розпочалася 2005 року, коли Кайлу виповнилось 26 років. Чоловікові набридло платити за дорогу оренду житла в Монреалі, тож він вирішив за допомогою хитромудрої схеми отримати власний будинок. Важко повірити, але на реалізацію задуманого пішло близько одного року.

Кайл Макдональд з Канади Фото: YouTube | TEDx Talks

Спочатку Макдональд виставив скріпку на сайті, створеному спеціально для цього проєкту, вимінявши її на ручку у формі риби, котру обміняв на дверну ручку ручної роботи. Далі в серії обмінів він обзавівся піччю, генератором Honda EX потужністю 1000 Вт, "набором для швидкої вечірки" (порожньою бочкою і неоновою вивіскою Budweiser), снігоходом Bombardier, оплаченою поїздкою в Яхк (Британська Колумбія), вантажівкою, запрошенням на вечір з рок-зіркою Елісом Купером. Зрештою, Макдональд отримав право зіграти роль у фільмі, яку обміняв на будинок вартістю 50 тисяч доларів у маленькому містечку Кіплінг.

"Ми з дівчиною орендували квартиру в Монреалі, але я завжди хотів мати власний будинок. Думаю, став першим, хто спробував це зробити в інтернеті. Завжди знав, що це можливо. Будь-які бар’єри можна подолати, якщо захотіти", — сказав він в ефірі програми BBC Today.

Будинок обміняли на скріпку Фото: YouTube | TEDx Talks

Згодом Кайл вирішив продати двоповерховий будинок власнику ресторану, який перетворив об'єкт нерухомості на тематичний заклад під назвою Paperclip Cottage Cafe. Гості можуть побачити тут велику скульптуру скріпки, виставлену на загальний огляд, аби закарбувати в історії підприємницький талант попереднього власника.

До речі, Кайл детально описав свою схему в книжці One Red Paperclip: Or How an Ordinary Man Achieved His Dream with the Help of a Simple Office Supply, а також у виступі на конференції TED у 2015 році.

