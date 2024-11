Швейцарський виробник шоколаду скористався хвилею хайпу і випустив "Дубайський шоколад"

С середины ноября ограниченное количество такого шоколада будет доступно в отдельных швейцарских магазинах Lindt. Производитель заявил, что шоколад на 100 процентов изготовлен вручную, упакован и пронумерован.

В Швейцарии производитель шоколада Lindt & Sprüngli воспользовался моментом, когда соцсети заполонили видео о так называемом"Дубайском шоколаде" и выпустили партию таких сладостей. Новинка вызвала общественный резонанс, а чтобы ее приобрести, людям пришлось выстоять часовые очереди. Об этом пишет wlz-online.

Компания объявила, что выпустила пробную партию "Дубайского шоколада" в количестве 1000 плиток. Стоимость одной составила 14,99 евро (667 грн). Нашлись перекупщики, которые продавали ее в 2 раза дороже.

"Нет никаких планов выпускать "Дубайский шоколад" в Швейцарии", — заявляли накануне в компании Lindt & Sprüngli, но впоследствии изменили решение.

С середины ноября ограниченное количество такого шоколада будет доступно в отдельных швейцарских магазинах Lindt. Производитель заявил, что шоколад на 100 процентов изготовлен вручную, упакован и пронумерован.

Швейцарский "Дубайский шоколад" собрал очереди

"Дубайский шоколад": почему стал известен

Дубайский шоколад приобрел бешеную популярность благодаря платформе TikTok, где начали появляться видео с хрустом этого шоколада, и они собирают миллионные просмотры. Оригинальный шоколад от дубайской компании FIX Dessert Chocolatier называется "Can't Get Knafeh of It" и стоит около 19 долларов или около 700 гривен. На украинских маркетплейсах стоимость одной плитки такого шоколада составляет более 2000 гривен.

Tik-Tok видео, где шоколад ломают и снимают процесс его поедания, благодаря ASMR эффектам стали вирусными, что повысило спрос на этот шоколад.

Напомним, что мир охватила истерия относительно "Дубайского шоколада". Десерт стал вирусным в социальных сетях. В кондитерских люди стоят в очередях по несколько минут, чтобы иметь возможность его купить.