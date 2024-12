Женщина надела свадебное платье на похороны любимого: он погиб за неделю до свадьбы (фото)

Мексиканка Бренда должна была выйти замуж за любимого Инеса, однако тот погиб за неделю до свадьбы в результате ДТП. Это событие шокировало местных и привело к беспорядкам на месте гибели молодого человека.

В Мексике невеста Бренда Эсмерадьла потеряла своего возлюбленного Инеса де Хесуса перед свадьбой, и поэтому убитая горем женщина пришла на похороны в свадебном платье. Об этом сообщает Need To Know.

Журналисты указывают, что 14 декабря Бренда должна была выйти замуж за своего возлюбленного Инеса. Однако 6 декабря мужчина попал под колеса транспорта и погиб на месте.

Бренда на похоронах своего возлюбленного (фото: Jam Press) Фото: Jam Press

В память о любимом, Бренда пришла провести любимого в последний путь в своем белом свадебном платье. Ее возлюбленного Инеса похоронили в свадебном наряде, а траурное событие состоялось 8 декабря в церкви в Акуитлапилько.

Журналисты пишут, что в тот день Инес переходил дорогу Пуэбла-Тлакскала, когда его сбила машина транспортного подразделения Blue Arrow. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Водитель машины, которая сбила Инеса, скрылся с места происшествия. Смерть молодого человека шокировала всю общину в районе Санта-Мария-Акуитлапилько, что в Тлакскале. Это привело к тому, что стремясь восстановить справедливость, где стало смертельное ДТП, жители стали на дороге, где произошла авария.

Местные ждали, пока проедет то же транспортное средство. Когда другая машина приблизились, то люди остановили ее, призвали водителя и пассажиров выйти на дорогу. Затем они перевернули транспортное средство и подожгли его.

Сожженный автобус, который сбил Инеса де Хесуса (фото: Jam Press)

Компания-перевозчик Blue Arrow сообщила, что приостановила свои услуги в этом районе из соображений безопасности перед лицом угроз со стороны общины. В компании просят местные власти предоставить гарантии безопасности в отношении своих транспортных средств, водителей и пассажиров.

Они сочувствуют всем близким погибшего мужчины и говорят, что смерть Инеса была несчастным случаем.

