Жінка одягла весільну сукню на похорони коханого: він загинув за тиждень до весілля (фото)

Мексиканка Бренда мала вийти заміж за коханого Інеса, однак той загинув за тиждень до весілля внаслідок ДТП. Ця подія шокувала місцевих та привела до заворушень на місці загибелі молодика.

Related video

У Мексиці наречена Бренда Есмерадьла втратила свого коханого Інеса де Хесуса перед весіллям, і тому вбита горем жінка прийшла на похорон у весільній сукні. Про це повідомляє Need To Know.

Журналісти вказують, що 14 грудня Бренда мала вийти заміж за свого коханого Інеса. Однак 6 грудня чоловік потрапив під колеса транспорту та загинув на місці.

Бренда на похороні свого коханого (фото: Jam Press) Фото: Jam Press

У пам'ять про коханого, Бренда прийшла провести коханого в останню путь у своїй білій весільній сукні. Її коханого Інеса поховали у весільному наряді, а жалобна подія відбулася 8 грудня в церкві в Акуїтлапілько.

Журналісти пишуть, що того дня Інес переходив дорогу Пуебла-Тлакскала, коли його збила машина транспортного підрозділу Blue Arrow. Чоловік від отриманих травм помер на місці.

Водій машини, яка збила Інеса, зник з місця пригоди. Смерть молодика шокувала всю громаду в районі Санта-Марія-Акуїтлапілько, що в Тлакскалі. Це призвело до того, що прагнучи відновити справедливість, де стала смертельна ДТП, мешканці стали на дорозі, де сталася аварія.

Місцеві чекали, поки проїде той самий транспортний засіб. Коли інша машина наблизилися, то люди зупинили її, закликали водія та пасажирів вийти на дорогу. Потім вони перевернули транспортний засіб і підпалили його.

Спалений автобус, який збив Інеса де Хесуса (фото: Jam Press)

Компанія-перевізник Blue Arrow повідомила, що призупинила свої послуги в цьому районі з міркувань безпеки перед обличчям погроз з боку громади. У компанії просять місцеву владу надати гарантії безпеки щодо своїх транспортних засобів, водіїв і пасажирів.

Вони співчувають всім близьким загиблого чоловіка та кажуть, що смерть Інеса була нещасним випадком.

Нагадаємо, Фокус писав, як наречена засмутилася через пріоритети подружки. Молода мама розповіла, що в її подруги буде одразу дві вечірки напередодні весілля — одна на батьківщині, а друга за кордоном. На першу вона готова прийти, а ось їхати заради цього в іншу країну і залишати немовля вона не готова.

Також ми розповідали, як чоловік хотів заволодіти будинком нареченої до весілля. Жінка була згодна на пропозицію коханого, але тільки після весілля. Наречений зі свого боку був дуже наполегливий і раптово запросив у будинок фахівця, якого довелося вигнати.