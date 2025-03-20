Заставляла учеников надевать маску из фильма "Крик": учительница давала подросткам извращенные указания

Школьная учительница также покупала мальчикам дорогие подарки, алкоголь и наркотики, а в обмен на это требовала от них интимных услуг.

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31-летняя школьная учительница Бриттани Фортинберри из Вирджинии, США просила учеников заниматься с ней групповым сексом, надев на себя маску из фильма "Крик". Об этом пишет Daily Star.

Женатая учительница предложила трем несовершеннолетним мальчикам заняться с ней сексом.

Потерпевшие утверждают, что учительница, которая сама является матерью четверых детей, изнасиловала по меньшей мере 10 несовершеннолетних мальчиков.

Обвинения против бывшей учительницы выдвинул сын ее подруги, который под присягой рассказал, как она с ним обращалась.

Учительница якобы засыпала парня дорогими футбольными подарками и пыталась неоднократно писать ему сообщения в Snapchat, пока он не заблокировал ее. Фортинберри присылала откровенно сексуальные видеозаписи и давала парню наркотики и алкоголь.

Мальчик сказал, что Фортинберри "всегда готовила ему еду и покупала все, что он хотел", включая "вейпы, траву и картриджи с ТГК".

Он заявлял о нескольких случаях, когда Фортинберри якобы подсыпала ему и его друзьям грибные таблетки перед тем, как побудить их к сексуальным контактам с ней.

Мальчик утверждал, что был случай, когда Фортинберри забрала его и двух друзей и отвезла их в торговый центр, а затем позвонила их родителям, чтобы спросить, могут ли они остаться на ночь.

Оказавшись там, 13-летний парень утверждал, что Фортинберри приказала ему и двум его друзьям заняться с ней групповым сексом, несмотря на то, что все они были несовершеннолетними.

"Бриттани поставила им одно условие для того, чтобы они занялись с ней групповым сексом] и это было то, что они должны были надеть маску из фильма "Крик", чтобы тра*нуть ее", — говорится в показаниях под присягой.

Мальчик также утверждал, что Фортинберри сказала ему, что будет мастурбировать над его школьными фотографиями.

Муж учительницы Николас Фортинберри знал о вероятном насилии и угрожал зарезать парня "на глазах у семьи", если тот расскажет об этом.

После того, как появились обвинения, учительницу немедленно отстранили от работы в школе, а на следующий день она подала в отставку.

Напомним, в Ривненской школе учитель кричал и замахивался на учеников.

Фокус также писал о том, что учитель школы назвал себя котом и начал бросаться на детей.