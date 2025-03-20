Змушувала учнів вдягати маску з фільму "Крик": вчителька давала підліткам збочені вказівки

Шкільна вчителька також купувала хлопчикам дорогі подарунки, алкоголь та наркотики, а в обмін на це вимагала від них інтимних послуг.

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31-річна шкільна вчителька Бріттані Фортінберрі з Вірджинії, США просила учнів займатися з нею груповим сексом, одягнувши на себе маску з фільму "Крик". Про це пише Daily Star.

Одружена вчителька запропонувала трьом неповнолітнім хлопчикам зайнятися з нею сексом.

Потерпілі стверджують, що вчителька, яка сама є матір'ю чотирьох дітей, зґвалтувала щонайменше 10 неповнолітніх хлопчиків.

Звинувачення проти колишньої вчительки висунув син її подруги, який під присягою розповів, як вона з ним поводилася.

Вчителька нібито засипала хлопця дорогими футбольними подарунками і намагалася неодноразово писати йому повідомлення в Snapchat, поки він не заблокував її. Фортінберрі надсилала відверто сексуальні відеозаписи і давала хлопцю наркотики і алкоголь.

Хлопчик сказав, що Фортінберрі "завжди готувала йому їжу і купувала все, що він хотів", включаючи "вейпи, траву і картриджі з ТГК".

Він заявляв про кілька випадків, коли Фортінберрі нібито підсипала йому та його друзям грибні пігулки перед тим, як спонукати їх до сексуальних контактів з нею.

Хлопчик стверджував, що був випадок, коли Фортінберрі забрала його та двох друзів і відвезла їх до торгового центру, а потім зателефонувала їхнім батькам, щоб запитати, чи можуть вони залишитися на ніч.

Опинившись там, 13-річний хлопець стверджував, що Фортінберрі наказала йому і двом його друзям зайнятися з нею груповим сексом, попри те, що всі вони були неповнолітніми.

"Бріттані поставила їм одну умову для того, щоб вони зайнялися з нею груповим сексом] і це було те, що вони повинні були вдягти маску з фільму "Крик", щоб тра*нути її", — йдеться у свідченнях під присягою.

Хлопчик також стверджував, що Фортінберрі сказала йому, що буде мастурбувати над його шкільними фотографіями.

Чоловік вчительки Ніколас Фортінберрі знав про ймовірне насильство і погрожував зарізати хлопця "на очах у сім'ї", якщо той розповість про це.

Після того, як з'явилися звинувачення, вчительку негайно відсторонили від роботи у школі, а наступного дня вона подала у відставку.

Нагадаємо, у Рівненській школі вчитель кричав й замахувався на учнів.

Фокус також писав про те, що вчитель школи назвав себе котом і почав кидатися на дітей.