Еще одна голливудская знаменитость открестилась от дружбы с Puff Daddy

Эштон Катчер уверяет, что ему нечего скрывать, и если его вызовут в суд, он расскажет все, что ему известно.

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46-летний голливудский актер Эштон Катчер, который более 20 лет дружил с Шоном Diddy Комбсом, всерьез опасается того, что музыкальный магнат может оклеветать многих из своего окружения, чтобы смягчить себе приговор по делу о сутенерстве, рэкете, секс-торговле и сексуальном насилии, пишет The Express Tribune

Раньше Катчер хорошо отзывался о Puff Daddy и даже посетил одну из его знаменитых "белых вечеринок". Тогда компанию ему составила Деми Мур, которая на тот момент была его женой.

Однако в свете ареста Комбса инсайдеры заявили, что Катчер боится, что рэп-звезда может "сказать что угодно, сделать что угодно или натравить кого угодно", чтобы выбраться из тюрьмы.

"Эштон абсолютно сожалеет о своей дружбе с Дидди, учитывая то, что произошло. Он чувствует себя обманутым, преданным, использованным и манипулируемым. Он чувствует то же самое по отношению к Дэнни Мастерсону, который был осужден за изнасилования и приговорен к 30 годам заключения. Теперь он не доверяет никому, кроме своей жены Милы Кунис. Он собирается ограничить свой круг общения своей семьей", — рассказал журналистам источник, знакомый с Катчером.

Эштон Катчер и Деми Мур на "белой вечеринке" Комбса, 2009 год Фото: Getty

Инсайдеры говорят, что актер с опасением ждал повестки в суд после ареста рэпера.

"Он не хочет ввязываться в это Но он знает, что его связь означает, что он уже в этом участвует. Если с ним свяжутся власти, он будет полностью сотрудничать, поскольку ему нечего скрывать. Эштон знает, что этим он сам себе яму вырыл, но никогда за миллион лет он не верил, что Дидди действительно делал эти ужасные вещи", — добавил информатор.

В октябре 2023 года Эштон и Мила подверглись критике после того, как поделились письмами поддержки своего бывшего коллеги по "Шоу 70-х" Мастерсона, в которых они умоляли судью проявить снисхождение к актеру, прежде чем его приговорят к 30 годам.

После негативной реакции пара, которая поженилась в 2015 году и воспитывает двоих детей, опубликовала видео с извинениями, а Катчер ушел с поста председателя своей организации по борьбе с сексуальным насилием над детьми.

Ранее Фокус писал, что шокированный очевидец рассказал о вечеринках Puff Daddy. Адвокаты потерпевших обещают назвать имена сообщников рэпера.