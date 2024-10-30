42-летняя Сиенна Миллер сходила на свидание со своим бойфрендом Оли Грином (фото)

У фотомодели было много романов. Миллер родила девочку от бойфренда Оли Грина в январе 2024 года.

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Британская актриса и фотомодель Сиенна Миллер в белоснежном костюме была замечена со своим возлюбленным в Лондоне во вторник, 29 октября, выходя из ресторана Louie в Ковент-Гардене, сообщает Daily Mail.

42-летняя звезда продемонстрировала стильный образ в брючном костюме, который состоял из элегантного удлиненного блейзера, широких брюк и жилета с глубоким вырезом. Сиенна дополнила свой эффектный образ черными босоножками на каблуке и высокой платформе, сумкой с ярким тигровым принтом и золотыми серьгами-кольцами. Звезда "Анатомии скандала" уложила свои светлые волосы мягкими волнами и нанесла сияющий макияж.

Актриса, казалось, пребывала в прекрасном расположении духа и сияла, когда вышла из французского ресторана в компании своего бойфренда, 27-летнего актера Оли Грина. Бойфренд Сиенны выглядел элегантно в вязаном свитере с V-образным вырезом и синих джинсах, дополненных черной джинсовой курткой.

Сиенна Миллер и Оли Грин Фото: Getty Images

Известно, что Миллер и Грин начали встречаться с 2021 года, он на 15 лет младше ее. В январе появилась информация о том, что влюбленные стали родителями. У пары родилась дочь. До Оли у модели были отношения с актером Джудом Лоу, Рисом Ивансом, Бальтазаром Гетти, Томом Старриджем и галеристом Лукасом Цвирнером.

Ранее сообщалось, что Сиенна Миллер в гламурном платье посетила благотворительное мероприятие. Актриса продемонстрировала пышную грудь в глубоком черном платье макси.